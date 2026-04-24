Binário para atender fluxo da Ponte de Guaratuba tem projeto do Estado e licitação pela Prefeitura

Obra de R$ 80 milhões prevê a reestruturação de aproximadamente oito quilômetros de vias urbanas, conectando a saída da nova Ponte de Guaratuba até o outro acesso à cidade, por Garuva

Foto: Google Maps

Para absorver o aumento esperado no fluxo de veículos com a inauguração da ponte, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Guaratuba, elaborou um projeto de R$ 80 milhões para a construção de um binário, que nas últimas semanas avançou para a etapa de licenciamento ambiental.

O binário prevê a reestruturação de aproximadamente oito quilômetros de vias urbanas, conectando a saída da ponte até a PR-412, no sentido de Garuva (SC). O projeto foi elaborado pela Paraná Projetos, autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento (Sepl).

A proposta é criar um sistema de circulação com vias paralelas organizadas, permitindo melhor distribuição do tráfego e reduzindo pontos de congestionamento, especialmente em períodos de alta temporada.

Além da reorganização viária, o projeto contempla uma série de melhorias estruturais nas vias existentes. Estão previstas a substituição do pavimento atual por asfalto, ampliação de ruas, implantação de ciclovias e ciclofaixas, calçadas com acessibilidade, além de nova sinalização, sistema de drenagem e paisagismo ao longo de todo o trecho. Intervenções em cruzamentos e a readequação semafórica também fazem parte do escopo.

A iniciativa foi estruturada a partir de estudos técnicos que consideram o impacto direto da ponte no aumento do fluxo de veículos. O binário integra o planejamento do Governo do Estado para organizar esse novo cenário de mobilidade de forma gradual, com a requalificação do sistema viário urbano e a melhoria das condições de circulação no município.

O projeto conta com atuação integrada de diferentes órgãos estaduais, incluindo a Secretaria da Infraestrutura e Logística (Seil) e a Secretaria das Cidades (Secid), e será executado pelo município, responsável pela condução da licitação da obra. Neste momento, a Prefeitura de Guaratuba atua em conjunto com o Instituto Água e Terra (IAT) no processo para emissão das licenças necessárias, com o enquadramento técnico na modalidade de Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS).

Imagem: Paraná Projetos



Impacto da nova ponte

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, o projeto vem sendo tratado como prioridade dentro da estrutura ambiental do Estado pelo impacto direto da nova ponte sobre a mobilidade urbana da cidade.

“O binário é uma necessidade para dar vazão a toda essa movimentação que a ponte vai gerar. O licenciamento está sendo conduzido de forma simplificada, mas com atenção à relação da obra com as comunidades de Guaratuba, para garantir que o fluxo seja adequado sem causar transtornos à população”, afirmou Souza.

A preocupação do Governo do Estado, de acordo com o secretário, é assegurar que o aumento na circulação entre os dois lados da baía não gere impactos negativos no perímetro urbano. A proposta, reforçou Souza, é justamente o oposto: organizar o trânsito e trazer mais conforto para moradores e visitantes.

Com a conclusão do licenciamento, o próximo passo será a definição do cronograma para licitação e início das obras. Durante o lançamento do projeto executivo, o prefeito de Guaratuba, Maurício Lense, destacou a importância da intervenção para o município. “São quase oito quilômetros de obras com asfalto e ciclovia para desafogar o fluxo que deve aumentar muito após a ponte ficar pronta”, disse.

Segundo Lense, o planejamento desenvolvido em parceria com o Estado também foi focado nas demandas da população local. “Estes investimentos são para melhorar o fluxo dentro da cidade. Isso beneficia quem passa por Guaratuba, mas facilita, acima de tudo, a vida de quem está aqui e precisa acessar a saúde e outros serviços do município”, acrescentou o prefeito.

O binário também se integra a outras obras em andamento no Litoral, como a duplicação da PR-412 em diferentes trechos, ampliando a capacidade de tráfego entre Matinhos, Pontal do Paraná e a divisa com Santa Catarina. Em conjunto com a ponte, essas intervenções formam um novo eixo de mobilidade regional, pensado para atender tanto os moradores quanto o aumento significativo de visitantes.



Fim do ferry boat

Com a entrada em operação da ponte, o sistema de travessia por ferry boat deixará de ser o principal meio de ligação entre Guaratuba e Matinhos, mas seguirá operando de forma assistida por um período de transição. A estrutura será mantida inicialmente como suporte, inclusive para eventuais necessidades operacionais durante a adaptação ao novo fluxo viário.

Segundo o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, o contrato atual será mantido por um período após a inauguração da ponte, período em que o Estado vai monitorar o comportamento do tráfego. “Vamos manter o ferry boat operando nesse período de transição para garantir segurança ao sistema. Caso haja qualquer necessidade operacional na ponte, ele poderá ser acionado como apoio”, afirmou.

Após essa fase, a previsão é de desmobilização completa da estrutura e requalificação das áreas atualmente ocupadas pelo serviço. O Governo do Estado já estruturou um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a revitalização dos dois lados da travessia, com participação da iniciativa privada.

A proposta prevê, no lado de Guaratuba, a implantação de um complexo náutico de 12 mil metros quadrados com marina, espaços de convivência e áreas abertas ao público, além de estruturas voltadas à exploração econômica. A ideia é transformar a área em um novo ponto de lazer e desenvolvimento urbano, acompanhando o novo ciclo de crescimento da cidade com a chegada da ponte.