Abertas as inscrições para a Corrida do Porto 2025

Abertas as inscrições para a Corrida do Porto 2025

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

As inscrições para a Corrida do Porto 2025, promovida pela Portos do Paraná, já estão abertas. O evento será realizado no dia 18 de maio e, nesta edição, contará com um percurso ampliado. Os competidores poderão escolher entre três trajetos: 5,5 km (caminhada e corrida), 10 km (corrida) e 15 km (corrida).

A terceira edição da corrida também integra as comemorações dos 90 anos do Porto de Paranaguá, celebrado em 17 de março. O evento é pioneiro no Brasil ao ser realizado dentro de uma área portuária, incluindo o cais, e faz parte do calendário oficial de eventos do município de Paranaguá.

Os atletas podem se inscrever até o dia 13 de maio pelo site Ticket Sports. Além disso, nos dias 8 e 9 de março (sábado e domingo), haverá a opção de inscrição presencial no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Ao todo, serão disponibilizadas três mil vagas.

Os valores variam de acordo com o lote de inscrição: o primeiro lote custa R$ 119,00, o segundo R$ 139,00 e o terceiro R$ 159,00. Cada participante receberá um kit contendo uma mochila, viseira e camiseta personalizadas. Os kits serão entregues em Curitiba, no dia 15 de maio (horário e local a confirmar), e em Paranaguá, nos dias 16 e 17 de maio, no Palácio Taguaré — sexta-feira, das 14h às 18h, e sábado, das 10h às 19h.

“A rapidez na venda das inscrições demonstra o sucesso da Corrida do Porto. Fomos pioneiros nessa iniciativa e ficamos extremamente gratos pelo resultado positivo, que incentiva o esporte e aproxima a comunidade do porto”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Os patrocinadores do evento deste ano são as empresas Engine e Cattalini. Após a corrida, os atletas poderão utilizar o espaço para massagem, o espaço Kids e painéis interativos para fotos dos atletas.

Ganhando o Mundo da Ciência: Estado abre inscrições para intercâmbio na França

Educação ambiental: Portos do Paraná capacita moradores de ilhas a usarem redes sociais

EM 2024 – Em 2024, a corrida registrou duas mil inscrições. Na ocasião, um lote extra foi disponibilizado e o valor arrecadado, que somou R$ 75 mil, foi doado para os flagelados das enchentes no Rio Grande do Sul. As vagas foram preenchidas em poucos dias.

Outra parte da arrecadação foi destinada à aquisição de 20 toneladas de alimentos, distribuídos para comunidades em situação de vulnerabilidade em Paranaguá.

Neste ano, o valor total arrecadado com as inscrições será revertido para melhoras na infraestrutura do Lar dos Idosos Perseverança e do Asilo São Vicente de Paulo, ambos localizados em Paranaguá.

Venda de inscrições presenciais

Local: Museu Oscar Niemeyer

Endereço: R. Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba

Datas e horários:

Sexta-feira (07/03): 09h às 20h

Sábado (08/03): 09h às 17h

Valores

1º lote: R$ 119,00

2º lote: R$ 139,00

3º lote: R$ 159,00

Venda de inscrições online

Site: Ticket Sports