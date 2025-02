Abertas as inscrições para o 7º Fórum de Turismo Religioso

O Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná promoverá o 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, em Foz do Iguaçu, entre os dias 8 e 10 de abril. O evento será sediado na Mesquita Omar Ibn Al Khattab e contará com eventos também na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, de Foz do Iguaçu.

O evento tem como objetivo contribuir para qualificação do Turismo Religioso no Paraná, valorizando o patrimônio histórico-cultural e buscando incrementar o fluxo de visitantes e a economia local, regional e estadual, além de congregar os municípios, a região e demais atores do segmento. A cada ano de sua realização, o Fórum Paranaense de Turismo Religioso conta com a importante participação do município escolhido junto a atrativos turísticos religiosos e a IGR local, cooperando com o sucesso em sua realização.

Comitê

O Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, realizador do evento, integra a Secretaria de Turismo do Paraná (Setu-PR), Itaipu Parquetec, Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná, Fecomércio – Sesc – Senac – PR, Sebrae – PR, Casa Civil, Viaje Paraná, CNBB Sul 2, Abav-PR, Secretaria de Estado Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Secretaria do Estado da Cultura, Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Rota do Rosário, Federação de Artesanato, Associação Brasileira dos Guias de Turismo (ABGTur), Rede Trilhas, Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social, Invest-Paraná, Cooperativa Social de Artesãos Empreendedores do Paraná, Instâncias de Governança do Estado representantes de Rotas Turísticas Religiosas (IGRs) e TV Evangelizar.

Esta sétima edição especial internacional conta com uma Comissão organizadora local formada pela Mesquita de foz do Iguaçu Omar Ibn Al Khattab, a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a IGR Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu.

Com informações da AMP