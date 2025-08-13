Abertas as inscrições para o processo seletivo do IFPR Paranaguá

Imagem do campus, no bairro Porto Seguro | foto: IFPR / Divulgação

Estão abertas até o dia 29 de setembro as inscrições para o Processo Seletivo 2026 do Instituto Federal do Paraná. Há vagas para ensino médio técnico e para graduação (superior). Os interessados devem realizar inscrição no Portal do Candidato. Para fazer login no Portal do Candidato do IFPR, o(a) candidato(a) utilizará sua conta pessoal gov.br.

Editais Processo Seletivo IFPR Paranaguá 2026

No dia 31 de julho, foram publicados os editais definitivos do Processo Seletivo IFPR 2026, referentes à seleção de candidatos para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio e para os cursos de graduação – bacharelados, tecnologias e licenciaturas.

É responsabilidade do candidato e/ou de seu representante legal acompanhar todas as etapas da seleção pelo site do Processo Seletivo.

Confira os editais:

Edital 130 – Cursos técnicos integrados

Edital 132 – Cursos de graduação – licenciatura

Edital 129 – Cursos de graduação – bacharelado e tecnologia

Isenções

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitada até o dia 15 de setembro. Para isso, o candidato deve primeiramente realizar a sua inscrição no Processo Seletivo, por meio do Portal do Candidato.

Após a realização da inscrição, o sistema dará ao candidato a opção de imprimir o boleto ou solicitar a isenção.

Para solicitar a isenção, o candidato deverá preencher o formulário disponível no sistema de inscrições e enviar, também por meio do sistema, a documentação comprobatória. As isenções podem ser dadas aos candidatos inscritos no CadÚnico, ou então àqueles que comprovarem ser integrantes de família com renda mensal bruta de até 1 salário mínimo percapita (ou seja, até R$ 1518 por integrante da família) e ter estudado integralmente em escola pública (do 1º ao 9º ano no caso dos cursos técnicos, e todo o ensino médio, no caso dos cursos superiores).

Cursos integrados ao ensino médio

Os cursos integrados ao ensino médio são presenciais e destinados a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. São oferecidos em 26 cidades do Paraná. Conheça todas as opções de curso na página do Processo Seletivo do IFPR.

Inscrições

As inscrições têm o valor de R$ 30 e deverão ser realizadas de forma online, no Portal do Candidato.

Vagas

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

25% para ampla concorrência (AC);

15% para participantes do Programa Partiu IF (IFPR-PIF);

60% para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas (EP).

Dentro das vagas reservadas a candidatos de escola pública (60%), 30% são reservadas para pessoas com renda bruta familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e 30% para pessoas com renda bruta familiar per capita superior a um salário mínimo. Ainda na cota de escola pública, podem concorrer candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), quilombolas (Q) e pessoas com deficiência (PcD).

Seleção

A seleção se dará em uma única etapa, que consistirá na classificação do(a) candidato(a) pelo seu desempenho em Língua Portuguesa e Matemática do 7º e do 8º ano do Ensino Fundamental.

Cursos de graduação – licenciaturas

Os cursos de licenciatura são presenciais e destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 17 campi ofertarão cursos para o certame. Conheça os cursos e as cidades em que eles são oferecidos no site do Processo Seletivo do IFPR.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no Portal do Candidato.

Vagas

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

40% para ampla concorrência (AC);

60% para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (EP)

Dentro das vagas reservadas a candidatos de escola pública (60%), 30% são reservadas para pessoas com renda bruta familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e 30% para pessoas com renda bruta familiar per capita superior a um salário mínimo. Ainda na cota de escola pública, podem concorrer candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), quilombolas (Q) e pessoas com deficiência (PcD).

Seleção

A seleção se dará por meio de prova de redação online (eliminatória) e análise do desempenho escolar. A prova de redação online será realizada em 19 de outubro.

Cursos de graduação – tecnologias

Os cursos de tecnologia são presenciais e destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Conheça os cursos ofertados no site do Processo Seletivo ou no site do IFPR Campus Paranaguá.

Inscrições

As inscrições têm o valor de R$ 50 e deverão ser realizadas no Portal do Candidato.

Vagas

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

40% para ampla concorrência (AC);

60% para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (EP)

Dentro das vagas reservadas a candidatos de escola pública (60%), 30% são reservadas para pessoas com renda bruta familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e 30% para pessoas com renda bruta familiar per capita superior a um salário mínimo. Ainda na cota de escola pública, podem concorrer candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), quilombolas (Q) e pessoas com deficiência (PcD).

Seleção

A seleção se dará por meio de prova de redação online (eliminatória) e desempenho escolar. A prova de redação online será realizada em 19 de outubro.

Visite o site do Processo Seletivo

No site do Processo Seletivo, o candidato vai encontrar todas as informações necessárias para a realização da sua inscrição, como as datas, o cronograma, bem como os editais e outros documentos importantes.

Além disso, no endereço, também serão publicados materiais informativos, como manuais e vídeos de tutorial, que guiarão o candidato no processo de escolha, inscrição e participação no Processo Seletivo 2026.

Nos perfis oficiais do IFPR Campus Paranaguá nas redes sociais, também serão publicadas as informações mais importantes do Processo Seletivo. Conheça e acompanhe: