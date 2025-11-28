Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá garante 107 contratações em um dia

Prefeito Adriano Ramos esteve no feirão, conversou com candidatos e comemorou crescimento do emprego em Paranaguá

Mais de 100 pessoas foram atendidas durante o Feirão de Empregos realizado nesta sexta (28) na Agência do Trabalhador/Sine Paranaguá. Todas em busca de uma das 80 vagas ofertadas pelo Supermercado Bavaresco para início imediato nas funções de caixa, repositor, açougueiro, auxiliares de açougue, padaria e outras.

A ação exigiu o trabalho simultâneo de quatro profissionais de Recursos Humanos do grupo supermercadista devido ao grande movimento desde o início da manhã. Inicialmente a previsão era que dois profissionais de RH fariam as entrevistas no mesmo dia. Além das 80 contratações anunciadas, o Bavaresco aproveitou o feirão para reforçar o cadastro de reserva para novas vagas que podem surgir ainda em 2025.

O prefeito Adriano Ramos começou o dia de trabalho participando do feirão. Ele conversou com candidatos, recrutadores e com agentes públicos do Sinee da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) responsáveis pela ação. Ao lado do secretário Cleverson Ferreira (Setrin) e de Sílvio Maurício Bezerra Geraldo, chefe do Núcleo Regional da Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR-PR) no Litoral, o prefeito comemorou a média alcançada de mais de 1.700 atendimentos mensais em 2025 e o sucesso de mais um feirão.

“Assim como o Bavaresco e outros grupos de supermercados da nossa cidade, os empresários em geral já perceberam que as contratações via Agência do Trabalhador e Sine são mais eficientes e seguras, da triagem ao encaminhamento. Todos os agentes são treinados para dar o melhor atendimento aos candidatos e aos empresários que buscam parcerias conosco. Paranaguá avança cada vez mais na geração de empregos e na oferta de cursos de capacitação. Essa constância vai melhorando a geração de empregos e renda para as famílias parnanguaras e isso mostra que estamos no caminho certo”, disse o prefeito.

Cleverson Ferreira, secretário de Trabalho e Inovação, parabenizou todos os agentes envolvidos na operação do primeiro feirão de empregos de dezembro, o terceiro do ano específico para atender demandas do RH do Bavaresco. “O movimento foi grande principalmente pela manhã e exigiu que o supermercado enviasse mais dois recrutadores. A distribuição de senhas sempre funciona muito bem e não houve muito tempo de espera. Tanto os agentes do município quanto do Estado estão cada vez mais eficientes e vamos nos especializando juntos, já que o trabalho é feito em parceria como sempre determina o prefeito”, explicou o responsável pela Setrin.

Sílvio Maurício Bezerra Geraldo, chefe do Núcleo da SETR no Litoral, disse que os resultados avançam na medida em que se fortalece a parceria entre o Estado e a Prefeitura de Paranaguá. “Vivemos uma fase em que o governador Ratinho Junior e o prefeito Adriano Ramos falam a mesma língua e estão comprometidos com o desenvolvimento do Paraná, de Paranaguá e do Litoral. Nosso trabalho é fazer as políticas públicas do emprego e da qualificação profissional chegarem de fato aos cidadãos. Estamos fazendo isso com excelência em toda a região e mais ainda em Paranaguá devido ao prefeito e sua equipe estarem sempre presentes nos apoiando. Para 2026 temos certeza que vamos alcançar resultados ainda melhores”, disse o chefe da SETR-PR no Litoral.

O feirão foi concluído com sucesso. O atendimento dos 107 candidatos não alterou o ritmo normal da Agência do Trabalhador que segue com média superior a 80 atendimentos por dia e mais de 300 vagas ofertadas todo início de semana.

Interessados podem procurar a Agência do Trabalhador/Sine de segunda à sexta, das 8 às 17 horas, à Rua José Gomes, 320, bairro João Gualberto (antigo Centro de Distribuição dos Correios). Para cadastro, os candidatos devem portar documento com foto, comprovante de residência.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP / jornalista: Alexandre Motta/ Fotos: Moysés Zanardo