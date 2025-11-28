Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá garante 107 contratações em um dia

Redação
Prefeito Adriano Ramos esteve no feirão, conversou com candidatos e comemorou crescimento do emprego em Paranaguá

Mais de 100 pessoas foram atendidas durante o Feirão de Empregos realizado nesta sexta (28) na Agência do Trabalhador/Sine Paranaguá. Todas em busca de uma das 80 vagas ofertadas pelo Supermercado Bavaresco para início imediato nas funções de caixa, repositor, açougueiro, auxiliares de açougue, padaria e outras.

A ação exigiu o trabalho simultâneo de quatro profissionais de Recursos Humanos do grupo supermercadista devido ao grande movimento desde o início da manhã. Inicialmente a previsão era que dois profissionais de RH fariam as entrevistas no mesmo dia. Além das 80 contratações anunciadas, o Bavaresco aproveitou o feirão para reforçar o cadastro de reserva para novas vagas que podem surgir ainda em 2025.

O prefeito Adriano Ramos começou o dia de trabalho participando do feirão. Ele conversou com candidatos, recrutadores e com agentes públicos do Sinee da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) responsáveis pela ação. Ao lado do secretário Cleverson Ferreira (Setrin) e de Sílvio Maurício Bezerra Geraldo, chefe do Núcleo Regional da Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR-PR) no Litoral, o prefeito comemorou a média alcançada de mais de 1.700 atendimentos mensais em 2025 e o sucesso de mais um feirão.

“Assim como o Bavaresco e outros grupos de supermercados da nossa cidade, os empresários em geral já perceberam que as contratações via Agência do Trabalhador e Sine são mais eficientes e seguras, da triagem ao encaminhamento. Todos os agentes são treinados para dar o melhor atendimento aos candidatos e aos empresários que buscam parcerias conosco. Paranaguá avança cada vez mais na geração de empregos e na oferta de cursos de capacitação. Essa constância vai melhorando a geração de empregos e renda para as famílias parnanguaras e isso mostra que estamos no caminho certo”, disse o prefeito.

Cleverson Ferreira, secretário de Trabalho e Inovação, parabenizou todos os agentes envolvidos na operação do primeiro feirão de empregos de dezembro, o terceiro do ano específico para atender demandas do RH do Bavaresco. “O movimento foi grande principalmente pela manhã e exigiu que o supermercado enviasse mais dois recrutadores. A distribuição de senhas sempre funciona muito bem e não houve muito tempo de espera. Tanto os agentes do município quanto do Estado estão cada vez mais eficientes e vamos nos especializando juntos, já que o trabalho é feito em parceria como sempre determina o prefeito”, explicou o responsável pela Setrin.

Sílvio Maurício Bezerra Geraldo, chefe do Núcleo da SETR no Litoral, disse que os resultados avançam na medida em que se fortalece a parceria entre o Estado e a Prefeitura de Paranaguá. “Vivemos uma fase em que o governador Ratinho Junior e o prefeito Adriano Ramos falam a mesma língua e estão comprometidos com o desenvolvimento do Paraná, de Paranaguá e do Litoral. Nosso trabalho é fazer as políticas públicas do emprego e da qualificação profissional chegarem de fato aos cidadãos. Estamos fazendo isso com excelência em toda a região e mais ainda em Paranaguá devido ao prefeito e sua equipe estarem sempre presentes nos apoiando. Para 2026 temos certeza que vamos alcançar resultados ainda melhores”, disse o chefe da SETR-PR no Litoral.

O feirão foi concluído com sucesso. O atendimento dos 107 candidatos não alterou o ritmo normal da Agência do Trabalhador que segue com média superior a 80 atendimentos por dia e mais de 300 vagas ofertadas todo início de semana.

Interessados podem procurar a Agência do Trabalhador/Sine de segunda à sexta, das 8 às 17 horas, à Rua José Gomes, 320, bairro João Gualberto (antigo Centro de Distribuição dos Correios). Para cadastro, os candidatos devem portar documento com foto, comprovante de residência.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP / jornalista: Alexandre Motta/ Fotos: Moysés Zanardo

Redação
Leia também
Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá fortalece parceria com o Proerd para ampliar prevenção à violência e às drogas

Manchete

Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá oferta 80 vagas nesta sexta-feira

Litoral

Pesquisadores descobrem no Litoral do Paraná nova espécie de caramujo, já extinto

Manchete

Estado libera R$ 3 milhões para laboratório de sementes de ostra no Litoral

Paranaguá

Escola de Formação de Turismo de Paranaguá visita igreja de São Francisco da Chagas

Litoral

No mês da Consciência Negra, peça “Marilene” mostra vivência da mulher preta