Prefeitura de Paranaguá apresenta projeto de revitalização da orla na Associação Comercial

Reunião técnica acontecerá no dia 3 de dezembro, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão com apoio do Governo do Estado

Arte: Ricardo Amaral- Arquitetos Associados

A Prefeitura de Paranaguá realiza uma reunião técnica para apresentar o projeto de revitalização da orla de Paranaguá, no dia 3 de dezembro, às 19h, na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap). A iniciativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão acontece com apoio do Governo do Estado, Paraná Projetos, escritório do arquiteto Ricardo Amaral, através da Unilivre (Universidade Livre do Meio Ambiente).

A revitalização da orla integra o amplo trabalho de requalificação do Centro Histórico e conta com a parceria do Governo do Estado, responsável pelo projeto, enquanto à Prefeitura de Paranaguá cabe a obtenção da licença ambiental prévia junto ao IAT e a condução de estudos complementares.

De acordo com a secretária de Planejamento e Gestão, Vânia Foes, o projeto abrange uma extensa área, que transformará todo o Centro Histórico de Paranaguá.

“O Governo do Estado nos concedeu um projeto e estamos buscando o licenciamento da obra junto aos órgãos competentes. É uma obra extensa, que inicia na ponte da Ilha dos Valadares, Mercado do Peixe, haverá a revitalização com um estacionamento público, urbanização ampla de toda a Rua General Carneiro até a Benjamin Constant e a revitalização do Centro Gastronômico, que envolve paisagismo, urbanismo, iluminação pública”, explica a secretária Vânia Foes.

Resgate do Centro e da história

A secretária faz questão de ressaltar a importância do projeto para o dia a dia do parnanguara e para o desenvolvimento turístico.

“O nosso objetivo é resgatar a importância de Paranaguá como Mãe do Estado, a importância daquele local e resgatar a cultura e a autoestima do parnanguara, que precisa entender que o nosso Centro histórico tem uma riqueza e beleza ímpar”, diz Vânia.

“E a partir daí, oferecendo segurança, limpeza, oportunidade de desenvolvimento de uma gastronomia diferenciada, nós queremos que esse espaço seja usado pelo parnanguara e logicamente, a atração do Turismo vem pelo próprio desenvolvimento econômico. Isso acaba por dar mais incentivo aos comerciantes e as pessoas que moram nas redondezas”, diz a secretária.

“O nosso intuito e da Gestão Municipal é que o Centro Histórico seja resgatado, renasça e seja requalificado”, enfatiza Vânia.

Etapas

Sobre o desenvolvimento dos projetos, a secretária diz que no início do ano deve ser lançado pelo Governo do Estado o edital da concorrência da licitação para que a obra possa iniciar. Por isso, a importância de a população discutir o projeto.

“A reunião será uma oportunidade única de discutir o projeto. Para que o projeto executivo seja mais bem elaborado e atenda os anseios da população, nós precisamos da reunião técnica para que o projeto seja apresentado para quem ainda não o conhece, e as pessoas levarem sua demanda, a sua perspectiva, o seu entendimento daquele espaço urbano. Nós temos um sítio histórico ali. Nós temos muitos moradores na região e eles precisam dizer o como sentem esse espaço”, enfatiza a secretária.

Expectativa dos comerciantes da região

O comerciante Luís Eduardo Kmiecik Júnior, destaca que as expectativas para as obras são positivas. “Pelo projeto que a gente viu, esperamos que seja igual e que atraia bastante turista. A nossa cidade tem muito potencial para isso”, declara o comerciante.

“É importante que a opinião dos moradores e comerciantes seja respeitada. Vai melhorar bastante porque com os locais reformados, as pessoas vão começar a vir visitar”, completa.

O gerente de um restaurante na Rua da Praia, Jorge da Cruz Júnior diz que Paranaguá possui uma beleza ímpar e que pode impulsionar toda a sua transformação. “O que mais esperamos é atrair o turista e ter uma infraestrutura melhor. Nós temos uma orla linda que precisa ser lapidada para se tornar referência no Turismo”, enfatiza.

Vera Lopes, comerciante do Mercado Municipal, diz que espera o melhor desenvolvimento para a região. “Essa reforma vai ser uma maravilha É uma alegria. Vai melhorar para nós e vai ser muito bom para quem vem aqui. Porque os turistas vão ter algo novo para ver”, enfatiza.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Aline Benvenutti / fotos: Wilson Leandro e Emili Souza