Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Elas podem ser feitas até o dia 6 de junho, exclusivamente pelo site do Núcleo de Concursos.

Para esta edição do vestibular, são ofertadas 5.313 vagas, em 143 cursos, distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.

No Litoral são 502 vagas: 344 em Matinhos (UFR Litoral) e 158 em Pontal do Paraná (CPP-CEM).

A taxa de inscrição é de R$ 195,00, mesmo valor dos três últimos anos. Candidatos(as) que não têm condição financeira de arcar com esse valor têm prazo até 2 de maio para solicitar isenção. Podem pedir isenção candidatos(as) que se enquadrem em uma das seguintes situações: a) estejam inscritos no Cadastro Único do governo federal ou b) tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral em escola particular e, ao mesmo tempo, comprovem renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo.

Das 5.313 vagas, pelo menos 50% serão reservadas para estudantes de escolas públicas ou de escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo e são conveniadas com o poder público. Dentro dessa percentual, há reserva de vagas para pessoas de baixa renda (até 1 salário mínimo mensal por pessoa da família) pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O restante das vagas é para a ampla concorrência.

A UFPR ainda oferece, em cada curso, uma vaga suplementar para pessoas com deficiência, para a qual qualquer candidato pode se inscrever, desde que comprove sua condição de pessoa com deficiência.

Os candidatos a vagas de cotas precisam passar por bancas de validação de autodeclaração. Para pretos e pardos, a banca consiste em entrevista por videoconferência. Indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência devem enviar documentos que comprovem a condição declarada no momento da inscrição. Essa documentação será analisada por bancas específicas para cada grupo.

Os candidatos que declararem renda mensal de até 1 salário mínimo por pessoa da família deverão comprovar essa condição até o dia 11 de junho. Para quem está inscrito no CadÚnico, basta enviar o comprovante de cadastro. Candidatos que se enquadram nessa faixa de renda mas não estão cadastrados no CadÚnico devem enviar a documentação prevista em edital.

Provas

A prova da primeira fase do vestibular será aplicada no dia 5 de outubro, em 11 cidades: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Matinhos, Palotina, Paranaguá e Toledo. Cada candidato pode escolher a cidade onde deseja realizar a prova.

Na segunda fase, cada candidato fará as provas na cidade onde está sediado o curso para o qual se inscreveu, com uma exceção: candidatos inscritos para cursos sediados em Pontal do Paraná farão a prova da segunda fase em Matinhos. A prova de compreensão e produção de textos será no dia 30 de novembro, para todos os candidatos convocados para a segunda fase. No dia 1º de dezembro será aplicada a prova de conhecimentos específicos, apenas para os candidatos inscritos para os cursos que têm essa exigência, e também a avaliação de habilidades específicas, para os inscritos para o curso de Música.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2026 está prevista para o dia 16 de janeiro.

Confira todas as informações sobre o Vestibular UFPR 2026 no edital e no Guia de Inscrição, disponíveis aqui.

Principais datas