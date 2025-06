Abertas as inscrições da Caminhada na Natureza – Circuito Caiçara de Pontal do Paraná

Já estão abertas as inscrições para a Caminhada na Natureza – Circuito Caiçara, que será realizada no dia 29 de junho, no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

O percurso terá 10 km de trilha e dará para ver de perto a pesca da tainha e a beleza do litoral, passando por diversos ecossistemas locais e proporcionando uma vista privilegiada da Ilha do Mel.

O Circuito Caiçara recebeu esse nome porque durante o trajeto os caminhantes interagem com ecossistemas de praia, restinga e manguezal, além de desfrutarem, em grande parte do percurso, da vista para a Ilha do Mel.

O evento ocorre durante a temporada da pesca da tainha, o que oferece a oportunidade de presenciar a tradicional puxada de rede, ou lanço da tainha, prática tradicional dos pescadores locais.

A concentração será no Canto das Pedras, no balneário Pontal do Sul, a partir das 6h30. As saídas estão programadas para os horários de 7h30, 8h e 8h30. A trilha estará sinalizada e poderá ser percorrida individualmente ou em grupo.

Fica a dica: Boa parte do percurso ocorre à beira-mar, por isso é recomendado trazer protetor solar, repelente, e usar roupas e calçados adequados para trilha.

O evento é promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), o Ecobooking – Sistema de Gestão de Turismo, e as Caminhadas na Natureza Paraná.

Coloque o pé na trilha e descubra um caminho cheio de histórias e paisagens!

As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site:

https://pontaldoparana.caminhadas.info/

Também haverá inscrições no local, no dia do evento, até às 8h30.

Contato para mais informações: telefones: (41) 93500-7978 / (41) 3455-9631