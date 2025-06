Guias-correntes são foco da nova fase da revitalização da orla em Pontal

Foto: Clóvis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

O município de Pontal do Paraná deu início a uma nova etapa no projeto de revitalização da orla, com a realização de análises técnicas pelo Instituto Água e Terra (IAT), Paraná Projetos e técnicos da prefeitura.

Na manhã de quarta-feira (11), foi realizada visita técnica para avaliar pontos essenciais, como a implantação dos guias-correntes (estruturas projetadas para controlar o fluxo de água e evitar o acúmulo em locais críticos). Construídas geralmente com rochas ou concreto, essas estruturas direcionam a corrente e facilitam o escoamento da água para o mar.

A ausência dos guias pode provocar o fechamento das saídas naturais pela areia, comprometendo o sistema de drenagem e aumentando o risco de alagamentos.

Além da função de drenagem, também está sendo estudada a possibilidade de que esses guias-correntes possam propiciar a formação de ondas naturais, beneficiando os surfistas da região.

O primeiro trecho da requalificação da orla é entre os balneários de Monções e Canoas. O consórcio responsável está finalizando o detalhamento do projeto básico e executivo, além dos trâmites para emissão da licença de instalação. A expectativa é que essa fase comece ainda em junho.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, participou diretamente das conversas técnicas, reunindo-se com o engenheiro Roberto Machado, da Diretoria de Saneamento Ambiental do IAT, e com João Cassar, representante da Aquamodelo Engenharia e Consultoria, empresa responsável pelos projetos e estudos nas áreas de recursos hídricos, engenharia costeira e meio ambiente.

“Estamos analisando os guias de correntes e as drenagens, que nos preocupam bastante, pois influenciam na segurança e na preservação da orla. Também buscamos maneiras de proteger o meio ambiente e garantir a durabilidade das obras. Essa avaliação é fundamental para que o projeto seja realizado da melhor forma e traga benefícios para toda a comunidade.” afirma o prefeito.