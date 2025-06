Pontal do Sul aparece entre melhores praias em ranking internacional

Fotos: Cesar Albacete / Prefeitura de Pontal do Paraná

A Praia de Pontal do Sul, localizada no município de Pontal do Paraná, foi a única representante do estado a figurar no ranking internacional das melhores praias do Brasil em 2025.

O levantamento, realizado pelo Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas), avaliou 200 praias em 11 países das Américas e Península Ibérica contando com o trabalho de 71 avaliadores especializados — entre oceanógrafos, geógrafos, engenheiros, gestores públicos e dentre outros. Este processo envolveu diagnósticos técnicos, levantamentos de campo, uso de dados geoespaciais e escuta ativa das comunidades locais.

Pontal do Sul conquistou a posição 126, à frente de locais bastante conhecidos do México, Cuba, Colômbia, República Dominicana e Chile.

No ranking das melhores praias do Brasil em 2025, a Praia de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, ocupa a 27ª posição entre as praias brasileiras analisadas e única praia paranaense citada no estudo.

Critérios

A avaliação considera não só a beleza natural, mas também fatores técnicos e científicos que avaliam a praia como um todo. Entre os critérios estão a qualidade da água e da areia, a presença de infraestrutura, a segurança para os banhistas, ações de preservação ambiental, acessibilidade e a forma como o espaço é usado de maneira equilibrada.

Com um índice BQV (valor de qualidade da praia) de 0,68, Pontal do Sul se sobressai entre as praias urbanas brasileiras. Mesmo com alguns desafios, a praia conseguiu boa pontuação por oferecer estrutura, atrativos naturais e ligação direta com áreas de preservação, como a Ilha do Mel.

Mais do que um ponto de lazer, Pontal do Sul é uma praia multifuncional. Ali convivem moradores, turistas, pesquisadores, pescadores e instituições científicas. Também é uma das principais portas de entrada para o transporte marítimo da região.

Essa diversidade mostra a importância da praia para além do turismo, como um espaço de convivência e desenvolvimento local.

Cuidado

Para o prefeito Rudão Gimenes, o reconhecimento internacional é reflexo do compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável e a valorização das riquezas naturais do município.

“Estar entre as melhores praias das Américas é motivo de muito orgulho para todos nós. Quem conhece sabe da beleza e do valor que esse lugar tem. Esse resultado mostra o cuidado das pessoas que vivem aqui, que frequentam e ajudam a manter a praia viva e bem cuidada. Seguimos trabalhando para que Pontal do Sul e toda nossa cidade continuem sendo exemplo de equilíbrio entre turismo, meio ambiente e qualidade de vida,” afirmou o prefeito.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschimidt Costa, também celebrou o destaque de Pontal do Sul no ranking. “Esse resultado comprova que o turismo de Pontal do Paraná tem potencial competitivo em nível internacional. Estamos colhendo os frutos de um planejamento que une investimentos, escuta da comunidade e valorização dos nossos atrativos naturais. Seguiremos fortalecendo esse trabalho, sempre com foco na sustentabilidade e na geração de oportunidades para nossa população,” destacou Luciana.

O bom desempenho de Pontal do Sul no ranking é resultado de uma análise ampla e detalhada. De acordo com o levantamento, essa análise técnica permite identificar praias que mantêm um equilíbrio saudável entre lazer, meio ambiente e serviços.

O estudo leva em conta 20 critérios técnicos, divididos em quatro grandes áreas:

Recreação

* Acesso e estacionamento

* Instalações e serviços disponíveis

* Capacidade da praia (nível de lotação)

* Paisagem e cenário natural

* Segurança para os frequentadores

Proteção Costeira

* Estabilidade da linha de costa

* Capacidade de dissipar a força das ondas

* Impacto de ações humanas

* Vulnerabilidade a tempestades

* Capacidade natural de contenção (como dunas e vegetação)

Conservação Ambiental

* Qualidade ambiental geral

* Ações de preservação e manejo

* Presença de habitats naturais

* Diversidade de espécies

* Preservação de patrimônio natural e cultural

Saneamento

* Qualidade da água

* Qualidade da areia

* Ocorrência de poluição ocasional

* Gestão de resíduos

* Oferta de banheiros e limpeza da praia