Abertas até o dia 23 as inscrições do Torneio de Beach Tennis da Portos do Paraná

Atletas profissionais e amadores poderão somar pontos para o ranking oficial da modalidade e prêmios em dinheiro

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

As inscrições para o FPT Beach Series 1500 – Open e Portos Paraná seguem abertas até o próximo dia 23 de fevereiro pelo site da Federação Paranaense de Tênis. O torneio é promovido pela Portos do Paraná e será disputado entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. Para fazer a inscrição e conferir a programação prevista clique aqui.

A edição 2026 será federada, ou seja, uma competição oficial sancionada pela Federação Paranaense de Tênis. Com isso, atletas profissionais e amadores poderão somar pontos para o ranking e obter pontuação válida para outras competições.

Premiação varia conforme número de duplas

As duplas campeãs da categoria “A”, masculina ou feminina, receberão premiação em dinheiro, desde que haja o número mínimo de duplas inscritas. A quantidade de inscrições também pode trazer variação no valor dos prêmios.

De 5 duplas: R$ 300,00

De 6 a 12 duplas: R$ 500,00

Acima de 13 duplas: R$ 700,00

Os segundos colocados receberão, respectivamente, R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 350,00.

Nas categorias mistas “A”, “B”, “C” e “D”, além das categorias masculina e feminina “B”, “C” e “D”, a premiação em dinheiro será destinada apenas aos campeões, conforme o número de duplas inscritas:

Até 5 duplas: R$ 100,00

De 6 a 12 duplas: R$ 200,00

Acima de 13 duplas: R$ 300,00

Também serão entregues troféus aos primeiros e segundos colocados.

Incentivo ao esporte no Verão Maior Paraná

Outra ação de incentivo ao esporte promovida pela Portos do Paraná neste ano foi a Arena Portos do Paraná/UniBrasil, em Caiobá, que recebeu o ITF BT400 Sanepar Caiobá Open 2026, um dos mais importantes torneios de beach tennis do mundo, integrante do calendário da International Tennis Federation (ITF).

O BT400, realizado em Matinhos, abriu o calendário internacional da modalidade em 2026. Outras etapas ocorrerão em diferentes países, com encerramento na Arábia Saudita.

Fonte: GCom Portos do Paraná