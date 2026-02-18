Novo sistema meteorológico da Portos do Paraná amplia segurança e eficiência das operações portuárias

Ferramenta oferece previsão hiperlocal e apoio à tomada de decisões no Porto de Paranaguá e Antonina

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Já está disponível no site da Portos do Paraná a previsão fornecida pelo sistema de monitoramento meteorológico em tempo real contratado pela própria Autoridade Portuária. Chamado de Simport (Sistema de Monitoramento de Tráfego Aquaviário e Dados Meteoceanográficos), o programa (sistema) funciona 24 horas e apresenta condições meteorológicas, climáticas e parâmetros oceanográficos, como correntes e marés — informações de extrema importância no contexto portuário.

Inovação desenvolvida internamente

O Simport é resultado de um projeto formulado pelo Comitê de Inovação da Portos do Paraná (Cinov), após a participação de seus integrantes em eventos específicos dos setores de logística e inovação, nos quais foi identificada a oportunidade de desenvolvimento de uma solução tecnológica com esse perfil.

Atualmente, apenas as informações gerais estão disponibilizadas para qualquer pessoa interessada em acompanhar as condições do tempo nas regiões de Paranaguá e Antonina. Já a Autoridade Portuária tem um acesso mais completo, utilizado principalmente para planejamento, fiscalização e definição de operações, auxiliando na tomada de decisão.

Está sendo desenvolvida uma outra plataforma, que norteará as operações portuárias, com dados mais técnicos, que integrando a Autoridade Portuária e os operadores. Esta ferramenta está em fase de conclusão com previsão de lançamento em março de 2026.

Planejamento e segurança operacional

A ferramenta conta com informações detalhadas, que auxiliam na navegabilidade das embarcações e nas demais atividades portuárias de forma mais assertiva. Após a revisão padronização de todos os parâmetros e atualização do procedimento operacional, o sistema será compartilhado com toda a comunidade portuária, com ampla divulgação e a realização de um workshop.

“O sistema surgiu da necessidade de acompanhar a previsão meteorológica com maior precisão e planejar as atividades portuárias conforme as condições do tempo, gerando melhor aproveitamento dos recursos e das janelas operacionais”, afirmou um dos integrantes do Cinov, o coordenador de Monitoramento e Qualidade, Vader Braga. O Simport teve início em setembro de 2024 e, após a consolidação dos resultados obtidos nos testes, passou a ficar disponível para acesso público em fevereiro deste ano.

Os dados são coletados 24 horas por dia por meio de equipamentos instalados no Porto de Paranaguá e no Porto de Antonina. Além disso, o Simport fornece previsões de diversos parâmetros, como chuvas, ventos, ondas e marés.

As previsões são elaboradas com base em dados locais e regionais, o que garante um elevado nível de confiabilidade. As informações coletadas integram um banco de dados que beneficia, especialmente, o setor de operações — responsável pelas manobras de atracação e desatracação de navios e pela movimentação de cargas.

“O Simport também contribui para o planejamento das janelas operacionais, permitindo a realização de manutenções de infraestrutura, especialmente em atividades que exigem maré baixa e ausência de chuva, garantindo maior previsibilidade e melhor aproveitamento desses períodos”, afirmou a coordenadora de Tráfego Marítimo, Renata Gusmão.

Previsão hiperlocal

Um meteorologista analisa os dados e elabora resumos do cenário regional e local. Com o Simport , é possível obter uma previsão hiperlocal, o que aumenta a confiabilidade das informações, diferentemente dos sistemas tradicionais disponíveis no mercado, que trabalham com escalas espaciais muito mais amplas.

“O sistema auxilia nas tomadas de decisão das programações operacionais, especialmente nos processos de atracação e desatracação em condições climáticas adversas, como tempestades”, destacou Renata.

Fonte: GCom Portos do Paraná