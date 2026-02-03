Family Day fortalece vínculo entre trabalhadores e o Porto de Paranaguá

Evento celebrou o Dia do Portuário com visitas ao cais e programação para crianças

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Portuários trouxeram seus familiares para conhecer a rotina no cais do Porto de Paranaguá. Ao todo, 42 famílias participaram do 2º Family Day, realizado neste sábado (31), em alusão ao Dia do Portuário, comemorado no último dia 28.

Segundo a assessora da Diretoria Empresarial da Portos do Paraná, Anielle Araújo da Silveira, o Family Day é uma oportunidade para que funcionários e familiares conheçam o ambiente alfandegado. O projeto foi realizado pela primeira vez durante as comemorações dos 90 anos do Porto de Paranaguá, em 2025. A iniciativa foi tão bem recebida pela comunidade que acabou sendo repetida em 2026.

“Os visitantes ficam surpresos com o tamanho dos navios, o porte dos equipamentos no cais e, principalmente, com a confraternização entre os colegas. Trazer as famílias para perto é sempre importante”, afirmou Anielle.

Foram realizadas três saídas de ônibus, com guias explicando o funcionamento das operações e dos equipamentos. A técnica portuária Allana Cristine da Silva trouxe a família pela segunda vez. “Para mim, é um prazer estar com eles aqui, porque, no dia a dia, a gente acaba comentando alguma coisa do trabalho, da nossa rotina. Poder mostrar, na prática, o que fazemos e onde trabalhamos é muito interessante”, declarou.

A portuária trouxe a mãe, Ivanise Francisco da Silva. “A gente fica curiosa em saber como é o porto. É muito interessante ver a chegada e a saída dos navios, além das pessoas trabalhando”, afirmou.

Os visitantes foram recebidos com um café da manhã, e as crianças puderam participar de diversas brincadeiras. A técnica em segurança do trabalho da Portos do Paraná, Jamile Ghidetti Marcal, participou do evento com o filho Joaquim, de 2 anos, e a esposa Juliane Vidal.

O pequeno foi paramentado com colete e capacete, equipamentos de proteção individual fundamentais para os trabalhadores que atuam no cais. “Desde muito pequenininho, ele já é apaixonado por navios. Todo dia fazemos uma chamada de vídeo no início da manhã para ele ver as embarcações, e ele sempre pergunta se tem navio pirata”, explicou Jamile.

Fonte: GCom Portos do Paraná