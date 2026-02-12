Corrida do Porto finaliza reformas de mais um asilo em Paranaguá

As melhorias no Lar Perseverança com recursos das inscrições de 2025 trazem mais dignidade para os idosos abrigados

Foto: Claudio Neves / GComPortos do Paraná

As obras de reforma do asilo Lar Perseverança, em Paranaguá, custeadas com parte das inscrições da Corrida do Porto 2025, foram concluídas. Ao todo, R$ 210 mil foram aplicados na pintura e na troca do forro de parte das alas feminina e masculina, na instalação de ventiladores, no conserto de guarda-corpos, na manutenção das máquinas de lavar e secar, além de pequenos reparos em áreas específicas da instituição.

“Nós estamos em fevereiro de 2026 e a Corrida do Porto 2025 ainda está gerando frutos. No Lar Perseverança realizamos diversas melhorias que estão proporcionando mais bem-estar aos idosos”, declarou a coordenadora de Novos Negócios, Melissa de Paula.

A líder da equipe de enfermagem, a técnica Edna Maria Pinheiro de Carvalho, destacou as mudanças, que possibilitaram, por exemplo, a ampliação do espaço na ala masculina e mais segurança em outros ambientes. “Os guarda-corpos, que estavam soltos, foram consertados”, afirmou.

A idosa Maria de Fátima Leite, que vive há oito anos no lar, comemorou as melhorias. “O ventilador pequeno não ventilava bem e agora temos um maior. Com a pintura e a troca do forro, parece que ganhamos um quarto novo de presente”, disse.

O suporte à lavanderia do asilo também foi fundamental para garantir mais dignidade aos moradores. “Estávamos sem nenhuma lavadora, então imagine a dificuldade de lavar as roupas de 70 idosos em apenas uma máquina doméstica”, relatou a diretora técnica, Manuela Velomim. “O conserto da secadora também trouxe alívio, pois não temos espaço coberto para secagem de roupas e, em períodos de chuva, não tínhamos alternativa para toalhas e lençóis”, completou.

Asilo São Vicente de Paulo

Outra reforma realizada com recursos das inscrições da Corrida do Porto foi no Asilo São Vicente de Paulo. Na unidade, foram feitas a troca de telhados, calhas e equipamentos, beneficiando diretamente 41 idosos. A reforma, entregue em dezembro do ano passado, era aguardada há 15 anos.

Fundada em 1959, a instituição acolhe idosos com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade social. Muitos não têm onde morar ou enfrentam situações de abandono e conflito familiar. Os moradores recebem seis refeições diárias e contam com atendimento de uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeutas, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e assistente social, garantindo qualidade de vida e assistência integral.

Sobre a Corrida do Porto

A Corrida do Porto é um evento esportivo que integra o Porto e a cidade, estimula o comércio e o turismo e possui caráter filantrópico. É a primeira corrida do mundo realizada dentro de um cais portuário.

A edição de 2025, especial em comemoração aos 90 anos do Porto de Paranaguá, recebeu 3 mil inscrições e reuniu 2.706 participantes presencialmente. A quarta edição acontecerá no dia 21 de junho.

Fonte: PMP / GComPortos do Paraná