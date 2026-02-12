Corrida do Porto finaliza reformas de mais um asilo em Paranaguá
As melhorias no Lar Perseverança com recursos das inscrições de 2025 trazem mais dignidade para os idosos abrigados
As obras de reforma do asilo Lar Perseverança, em Paranaguá, custeadas com parte das inscrições da Corrida do Porto 2025, foram concluídas. Ao todo, R$ 210 mil foram aplicados na pintura e na troca do forro de parte das alas feminina e masculina, na instalação de ventiladores, no conserto de guarda-corpos, na manutenção das máquinas de lavar e secar, além de pequenos reparos em áreas específicas da instituição.
“Nós estamos em fevereiro de 2026 e a Corrida do Porto 2025 ainda está gerando frutos. No Lar Perseverança realizamos diversas melhorias que estão proporcionando mais bem-estar aos idosos”, declarou a coordenadora de Novos Negócios, Melissa de Paula.
A líder da equipe de enfermagem, a técnica Edna Maria Pinheiro de Carvalho, destacou as mudanças, que possibilitaram, por exemplo, a ampliação do espaço na ala masculina e mais segurança em outros ambientes. “Os guarda-corpos, que estavam soltos, foram consertados”, afirmou.
A idosa Maria de Fátima Leite, que vive há oito anos no lar, comemorou as melhorias. “O ventilador pequeno não ventilava bem e agora temos um maior. Com a pintura e a troca do forro, parece que ganhamos um quarto novo de presente”, disse.
O suporte à lavanderia do asilo também foi fundamental para garantir mais dignidade aos moradores. “Estávamos sem nenhuma lavadora, então imagine a dificuldade de lavar as roupas de 70 idosos em apenas uma máquina doméstica”, relatou a diretora técnica, Manuela Velomim. “O conserto da secadora também trouxe alívio, pois não temos espaço coberto para secagem de roupas e, em períodos de chuva, não tínhamos alternativa para toalhas e lençóis”, completou.
Asilo São Vicente de Paulo
Outra reforma realizada com recursos das inscrições da Corrida do Porto foi no Asilo São Vicente de Paulo. Na unidade, foram feitas a troca de telhados, calhas e equipamentos, beneficiando diretamente 41 idosos. A reforma, entregue em dezembro do ano passado, era aguardada há 15 anos.
Fundada em 1959, a instituição acolhe idosos com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade social. Muitos não têm onde morar ou enfrentam situações de abandono e conflito familiar. Os moradores recebem seis refeições diárias e contam com atendimento de uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeutas, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e assistente social, garantindo qualidade de vida e assistência integral.
Sobre a Corrida do Porto
A Corrida do Porto é um evento esportivo que integra o Porto e a cidade, estimula o comércio e o turismo e possui caráter filantrópico. É a primeira corrida do mundo realizada dentro de um cais portuário.
A edição de 2025, especial em comemoração aos 90 anos do Porto de Paranaguá, recebeu 3 mil inscrições e reuniu 2.706 participantes presencialmente. A quarta edição acontecerá no dia 21 de junho.
Fonte: PMP / GComPortos do Paraná