Acontece em Pinhais a maior feira do setor supermercadista do Paraná

A 42ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados (ExpoApras) teve início nesta terça-feira (22) com a ocupação recorde de 100% do pavilhão Expotrade Pinhais. Com a presença de cerca de 450 fornecedores de todo o Brasil e da Argentina, a expectativa é que o volume de negócios gerados na feira chegue a R$ 1 bilhão, cerca de 20% a mais do que em 2024.

Um dos destaques da ExpoApras é a delegação da Confederação Argentina da Média Empresa (Came). Em um dos maiores estandes da feira, com 430 metros quadrados, estão cerca de 80 expositores de 13 estados argentinos. “A importância para estarmos aqui é superlativa, porque as pequenas empresas que nós representamos têm a possibilidade de vir aqui e mostrar seus produtos e fazer negócios. A ExpoApras tem o tamanho ideal para as empresas do nosso país”, afirmou o presidente da Came, Ricardo Diab.

Dos 80 expositores argentinos, metade está em Pinhais pela primeira vez. É o caso da indústria de alfajor Milagros del Cielo. “É a primeira vez que viemos, estamos muito emocionadas com o alcance da feira. Temos fábrica há 25 anos em Mar del Plata, na província de Buenos Aires”, afirmou a empresária Fabiana Milagros. Ela estava acompanhada da sobrinha, Micaela Badie, que se formou há pouco em Comércio Exterior. “É a nossa primeira experiência em exportação e é muito bom poder trazer nosso produto ao Brasil”, acrescentou.

Troca de experiências

Além de proporcionar encontros entre empresários do setor, a ExpoApras pretende levar conhecimento aos associados, por meio de workshops, oficinas e palestras. Em 2025, um dos temas norteadores do encontro é o uso da inteligência artificial (IA). O atleta Arthur Antunes Coimbra, o Zico, proferiu na tarde de terça-feira a palestra magna “O papel do líder: desafios e oportunidades”. Também fazem parte da programação apresentações da médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, o empresário Caito Maia, a influenciadora Karol Babadeira e o professor Juan Pablo Boeira, especialista em IA.

Presente na solenidade de abertura, a prefeita Rosa Maria destacou a satisfação do município de Pinhais em abrigar mais uma vez a ExpoApras e desejou sucesso aos organizadores para que o objetivo de volume de negócios seja atingido. “Tenho certeza de que isso vai acontecer, pois é muito mais do que uma feira de negócios, mas é uma feira de troca de experiências. Desejo muito sucesso para vocês, muita troca, que muitos paradigmas sejam quebrados, a fim de que a ExpoApras seja realmente um marco de inovação, um marco de criatividade, um marco de grandes possibilidades”, afirmou.

Na mesa oficial de abertura estavam presentes também o governador em exercício, Darci Piana, presidente da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio); o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi; o cônsul da Argentina no Paraná, Eduardo Leone; o presidente da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), Carlos Beal; o presidente da Came, Ricardo Diab; representantes de outras instituições parceiras e órgãos estaduais. Também estavam na cerimônia o vice-prefeito Marcinho; a secretária municipal de Governo, Ana Paula Cordeiro Mendes; o presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Pioco; a vereadora professora Haline Siroti; os vereadores Amarildo Amaral, Fabricio Sousa e Sargento Almeida; deputados estaduais e secretários estaduais e municipais de Curitiba.