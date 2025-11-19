Correio do Litoral
Marinha alerta para ventos de 65 km/h do Paraná ao Rio de Janeiro

Redação
O aviso de mau tempo vigora até a noite desta quarta-feira, entre Paranaguá e São João da Barra

A Marinha do Brasil informa que a passagem de uma frente fria poderá afetar as condições do tempo na  faixa litorânea entre os estados do Paraná e do Rio de Janeiro, de Paranaguá a São João da Barra (RJ).

Até a noite desta quarta-feira (19), podem ocorrer ventos de direção sudoese a sul e intensidade de até 65 km/h (35 nós).

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico

https://www.marinha.mil.br/chm/…

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meeorológico Marinho no Facebook, no link: htps://www.facebook.com/servicomeeorologicomb/, ou

por meio dos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (Rumar), respectivamente. 

Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

