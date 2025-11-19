Adriano Ramos, Fabiana Parro entregam revitalização da Rua Professor Cleto ao lado de Guto Silva

Paranaguá vai contar com asfalto novo em todos os bairros, com investimentos de R$ 100 milhões do Governo do Estado

Fotos: Moyses Zanardo e Wilson Leandro

A Prefeitura de Paranaguá entregou, neste sábado (15), a revitalização completa de cerca de um quilômetro da Rua Professor Cleto, no bairro Alto São Sebastião. A obra, aguardada há anos pelos moradores e comerciantes da região, foi concluída no mesmo dia em que a cidade recebeu aproximadamente 120 mil pessoas na tradicional procissão de Nossa Senhora do Rocio, a maior celebração religiosa do Paraná.

Com a via renovada, moradores, comerciantes e romeiros encontraram um trajeto mais seguro, organizado e adequado ao grande fluxo de pessoas, que percorreu o caminho do Santuário Estadual até a Catedral Diocesana.

O serviço executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) contemplou cinco quadras, entre as ruas Conselheiro Correia, Manoel Pereira, Barão do Rio Branco, Baronesa do Cerro Azul e José Gomes. A intervenção incluiu recapeamento completo, correções estruturais, pintura, reforço da drenagem e substituição de tubulações antigas que causavam recorrentes problemas de afundamento e erosão.

O prefeito Adriano Ramos destacou que a revitalização representa um compromisso com quem mora e trabalha na região e, também, com todos que visitaram o município durante a festa. “Essa obra atende a uma demanda histórica e simboliza respeito aos moradores, aos comerciantes e aos milhares de romeiros que caminharam pela Rua Professor Cleto durante a procissão. Paranaguá recebeu pessoas do Paraná inteiro e de outros estados, e nosso papel é garantir infraestrutura, segurança e acolhimento para quem vive aqui e para quem vem celebrar sua fé. Essa via tem papel fundamental na mobilidade da cidade e seguimos trabalhando para levar melhorias a vários outros bairros. Em breve, anunciaremos o maior pacote de revitalização viária da história da cidade, levando asfalto para todos os bairros”, afirmou.

A vice-prefeita Fabiana Parro também acompanhou a entrega da obra e destacou que a revitalização atende às necessidades diárias da comunidade. “A revitalização da Rua Professor Cleto representa cuidado com as pessoas. É uma obra que melhora a mobilidade e traz segurança para quem mora, trabalha e circula por aqui todos os dias. E também demonstra respeito aos milhares de romeiros que visitam Paranaguá durante a Festa do Rocio. Seguimos trabalhando para que cada bairro receba melhorias como esta, sempre com responsabilidade e compromisso com a população”, pontuou.

Guto Silva destaca parceria com o Município

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, acompanhou a vistoria e ressaltou a importância da melhoria para o comércio local, para a mobilidade urbana e para o acolhimento dos peregrinos que visitam Paranaguá durante a festa religiosa. “É muito bom ver a rua pavimentada, organizada em respeito aos romeiros, aos peregrinos que vêm valorizar Nossa Senhora do Rocio, que é padroeira de todos nós. E essa transformação que aconteceu aqui vai acontecer em vários pontos da cidade. É o maior programa de asfalto novo, a maior celebração de convênios com Paranaguá, serão R$100 milhões para deixar a cidade asfaltada assim. É isso que a gente quer para a nossa Paranaguá”, disse.

Moradores e comerciantes percebem mudanças na segurança, mobilidade e valorização urbana

A revitalização trouxe impactos imediatos para quem vive e trabalha na região da Rua Professor Cleto. Entre os comerciantes e moradores, a sensação é de valorização e reconhecimento.

O comerciante Cássio Hulthmann destaca que a mudança já é perceptível no dia a dia. “Fazia tempo que não tínhamos uma grande revitalização. Um asfalto novo valoriza muito o comércio e melhora o visual da cidade. Além disso, acaba com os problemas de buracos e vibrações causadas pelos ônibus. A gente percebe que há um trabalho acontecendo, e isso mostra que a cidade está evoluindo”, afirmou.

A moradora e comerciante Lindacir Gonçalves de Leão reforça que a situação antiga da via causava prejuízos constantes. “Antes estava cheio de buraco. A gente desviava de um e caía em outro. Era prejuízo para os motoristas e para quem mora aqui. Agora, com a revitalização, vai melhorar muito. Vai ser bom para todos nós”, comentou.

Há mais de duas décadas vivendo na Rua Professor Cleto, Margareth do Rocio Luiz lembra que o desgaste da via era um problema recorrente. “Essa via sempre precisou de manutenção, principalmente por causa das chuvas. Agora, com a troca completa do asfalto, vai melhorar bastante a vida dos moradores e dos comerciantes. É uma das vias mais movimentadas da cidade, e essa obra chegou em boa hora”, avaliou.

Obra envolveu correções profundas e enfrentamento de problemas históricos

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ozéias Rebello, a intervenção foi complexa e envolveu a recuperação de estruturas antigas comprometidas pela ação das chuvas e pelo desgaste natural. “Em algumas quadras, como entre a Barão do Rio Branco e a Manoel Pereira, foi aberta a canalização do Rio Sabiá, que apresentava danos nas juntas dos tubos e causava erosões no pavimento. Todos os reparos foram executados com manta geotêxtil”, explicou.

Ele também destacou que, na quadra entre a Baronesa do Cerro Azul e a Manoel Corrêa, foram identificados pontos críticos em uma tubulação de barro pertencente à concessionária Paranaguá Saneamento. “A concessionária prontamente nos atendeu e realizou a substituição da rede. Por esse motivo, essa quadra foi a última a receber a pavimentação”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Luiza Rampelotti