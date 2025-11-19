Correio do Litoral
Adriano Ramos, Fabiana Parro entregam revitalização da Rua Professor Cleto ao lado de Guto Silva

Redação
Paranaguá vai contar com asfalto novo em todos os bairros, com investimentos de R$ 100 milhões do Governo do Estado
Fotos: Moyses Zanardo e Wilson Leandro

A Prefeitura de Paranaguá entregou, neste sábado (15), a revitalização completa de cerca de um quilômetro da Rua Professor Cleto, no bairro Alto São Sebastião. A obra, aguardada há anos pelos moradores e comerciantes da região, foi concluída no mesmo dia em que a cidade recebeu aproximadamente 120 mil pessoas na tradicional procissão de Nossa Senhora do Rocio, a maior celebração religiosa do Paraná. 

Com a via renovada, moradores, comerciantes e romeiros encontraram um trajeto mais seguro, organizado e adequado ao grande fluxo de pessoas, que percorreu o caminho do Santuário Estadual até a Catedral Diocesana.

O serviço executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) contemplou cinco quadras, entre as ruas Conselheiro Correia, Manoel Pereira, Barão do Rio Branco, Baronesa do Cerro Azul e José Gomes. A intervenção incluiu recapeamento completo, correções estruturais, pintura, reforço da drenagem e substituição de tubulações antigas que causavam recorrentes problemas de afundamento e erosão.

O prefeito Adriano Ramos destacou que a revitalização representa um compromisso com quem mora e trabalha na região e, também, com todos que visitaram o município durante a festa. “Essa obra atende a uma demanda histórica e simboliza respeito aos moradores, aos comerciantes e aos milhares de romeiros que caminharam pela Rua Professor Cleto durante a procissão. Paranaguá recebeu pessoas do Paraná inteiro e de outros estados, e nosso papel é garantir infraestrutura, segurança e acolhimento para quem vive aqui e para quem vem celebrar sua fé. Essa via tem papel fundamental na mobilidade da cidade e seguimos trabalhando para levar melhorias a vários outros bairros. Em breve, anunciaremos o maior pacote de revitalização viária da história da cidade, levando asfalto para todos os bairros”, afirmou.

A vice-prefeita Fabiana Parro também acompanhou a entrega da obra e destacou que a revitalização atende às necessidades diárias da comunidade. “A revitalização da Rua Professor Cleto representa cuidado com as pessoas. É uma obra que melhora a mobilidade e traz segurança para quem mora, trabalha e circula por aqui todos os dias. E também demonstra respeito aos milhares de romeiros que visitam Paranaguá durante a Festa do Rocio. Seguimos trabalhando para que cada bairro receba melhorias como esta, sempre com responsabilidade e compromisso com a população”, pontuou.

Guto Silva destaca parceria com o Município

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, acompanhou a vistoria e ressaltou a importância da melhoria para o comércio local, para a mobilidade urbana e para o acolhimento dos peregrinos que visitam Paranaguá durante a festa religiosa. “É muito bom ver a rua pavimentada, organizada em respeito aos romeiros, aos peregrinos que vêm valorizar Nossa Senhora do Rocio, que é padroeira de todos nós. E essa transformação que aconteceu aqui vai acontecer em vários pontos da cidade. É o maior programa de asfalto novo, a maior celebração de convênios com Paranaguá, serão R$100 milhões para deixar a cidade asfaltada assim. É isso que a gente quer para a nossa Paranaguá”, disse.

Moradores e comerciantes percebem mudanças na segurança, mobilidade e valorização urbana

A revitalização trouxe impactos imediatos para quem vive e trabalha na região da Rua Professor Cleto. Entre os comerciantes e moradores, a sensação é de valorização e reconhecimento.

O comerciante Cássio Hulthmann destaca que a mudança já é perceptível no dia a dia. “Fazia tempo que não tínhamos uma grande revitalização. Um asfalto novo valoriza muito o comércio e melhora o visual da cidade. Além disso, acaba com os problemas de buracos e vibrações causadas pelos ônibus. A gente percebe que há um trabalho acontecendo, e isso mostra que a cidade está evoluindo”, afirmou.

A moradora e comerciante Lindacir Gonçalves de Leão reforça que a situação antiga da via causava prejuízos constantes. “Antes estava cheio de buraco. A gente desviava de um e caía em outro. Era prejuízo para os motoristas e para quem mora aqui. Agora, com a revitalização, vai melhorar muito. Vai ser bom para todos nós”, comentou.

Há mais de duas décadas vivendo na Rua Professor Cleto, Margareth do Rocio Luiz lembra que o desgaste da via era um problema recorrente. “Essa via sempre precisou de manutenção, principalmente por causa das chuvas. Agora, com a troca completa do asfalto, vai melhorar bastante a vida dos moradores e dos comerciantes. É uma das vias mais movimentadas da cidade, e essa obra chegou em boa hora”, avaliou.

Obra envolveu correções profundas e enfrentamento de problemas históricos

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ozéias Rebello, a intervenção foi complexa e envolveu a recuperação de estruturas antigas comprometidas pela ação das chuvas e pelo desgaste natural. “Em algumas quadras, como entre a Barão do Rio Branco e a Manoel Pereira, foi aberta a canalização do Rio Sabiá, que apresentava danos nas juntas dos tubos e causava erosões no pavimento. Todos os reparos foram executados com manta geotêxtil”, explicou.

Ele também destacou que, na quadra entre a Baronesa do Cerro Azul e a Manoel Corrêa, foram identificados pontos críticos em uma tubulação de barro pertencente à concessionária Paranaguá Saneamento. “A concessionária prontamente nos atendeu e realizou a substituição da rede. Por esse motivo, essa quadra foi a última a receber a pavimentação”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Luiza Rampelotti

Redação
