Delegação da Portos do Paraná realiza imersão técnica em portos de referência mundial

Comitiva visita Hamburgo, Antuérpia e Roterdã em módulo internacional de especialização

Fotos: Divulgação Portos do Paraná

Uma comitiva da Portos do Paraná finalizou, nesta sexta-feira (14), uma visita técnica a três dos principais portos da Europa: Hamburgo, na Alemanha; Antuérpia, na Bélgica; e Roterdã, nos Países Baixos (Holanda). Esse intercâmbio faz parte do curso Especialista Internacional em Comércio, Finanças e Logística de Commodities e terá sequência em fevereiro e março do ano que vem, em Paranaguá.

Esta é uma oportunidade de qualificar ainda mais o quadro da empresa pública com a aquisição de conhecimento em estruturas portuárias que são referências no comércio internacional. “O que mais me chamou a atenção durante a visita nesses portos foi a maneira como operam. Os portos contam com a colaboração de diversas startups na busca de inovação e tecnologia”, apontou Jihad Hammoud Taha, coordenador de Granéis Importação.

Para o coordenador de Pátios, Bruno Guimarães, a experiência nesse primeiro módulo do curso foi fantástica. “Tivemos a oportunidade de vivenciar de perto a realidade operacional e a tecnologia de três portos que são referência mundial. As visitas técnicas permitiram ampliar o networking, realizar importantes brainstorms e conhecer soluções inovadoras que estão moldando o futuro da operação portuária. Certamente, esta imersão contribuirá para a evolução profissional e para a aplicação de melhorias no nosso dia a dia”, avaliou.

Para se ter uma ideia do gigantismo dos portos europeus, Roterdã, com 42 quilômetros de extensão de cais, movimentou 436 milhões de toneladas em 2024. Já Antuérpia trabalhou 278 milhões de toneladas, e Hamburgo fechou o ano com 112 milhões de toneladas.

“Estamos tendo um enorme privilégio de conhecer os três principais portos europeus, responsáveis por grande parte dos PIBs de cada país. Aprendemos bastante sobre sistemas e logística. Estamos levando na nossa bagagem uma sementinha e, se regarmos, poderemos colher frutos à frente”, projetou Willian Kesseli, conferente de Capatazias da Portos do Paraná.

Em fevereiro, a equipe da empresa pública participará do Módulo 02 (Visão geral global e fundamentos do comércio de commodities) e, em março, do Módulo 03 (Negociação, contratos e financiamento de exportações e importações de commodities).

“Foi uma grande oportunidade de aprender sobre as suas principais operações, tecnologia e liderança em inovação portuária. Nós vamos voltar para casa com muitas ideias e expectativas para o futuro do nosso porto”, apontou Dayanne Peres Alves, técnica portuária.

A assessora da Diretoria de Desenvolvimento Empresarial, Aline Rylander, aponta que a imersão irá contribuir ainda mais para o desenvolvimento dos portos de Paranaguá e Antonina. “Esse treinamento foi uma excelente experiência para aprendermos um pouco mais sobre inovação, eficiência logística e sustentabilidade, proporcionando insights valiosos à Portos do Paraná”, finalizou.

Fonte: GCom Portos do Paraná