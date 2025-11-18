Portuários são certificados em programa global de descarbonização marítima

Formação reforça preparação da empresa para receber navios menos poluentes

Colaboradores da Portos do Paraná participaram do curso de descarbonização do setor marítimo oferecido pela instituição britânica Lloyd’s Maritime Academy, a mais antiga rede de ensino a distância em atuação para a indústria marítima mundial, registrada desde 1871. Os alunos receberam a certificação na última segunda-feira (17).

O curso on-line teve duração de um ano e abordou 11 módulos com temas que variam entre energia renovável e sustentável na indústria marítima, combustíveis alternativos — aplicações e viabilidade — e novas tecnologias.

“A Portos do Paraná capacitou seus colaboradores em um tema de extrema relevância para a atualidade, que é descarbonização do setor marítimo e portuário. Com ênfase em tecnologias e combustíveis alternativos para a indústria, aprendemos o que há de mais moderno em discussão dentro da academia. Ganha a Portos do Paraná, ganha o nosso estado e o nosso país”, declarou o diretor de Meio Ambiente, João Paulo Santana, que foi um dos concluintes do curso.

“Esta formação foi primordial para entender regulamentações, normas ambientais, novas tecnologias e práticas de eficiência energética”, afirmou o aluno e agente portuário, Leandro de Oliveira.

As aulas apresentaram as tendências mundiais do processo de descarbonização das atividades comerciais na área de navegação e as ramificações para o setor portuário. Com os conteúdos apresentados, os participantes têm mais conhecimento para implementar projetos na Portos do Paraná e atender necessidades de infraestrutura que os novos navios verdes poderão demandar.

Uma das medidas já adotadas pela Portos do Paraná para reduzir a emissão de gases de efeito estufa é a Portaria dos Navios Verdes, que concede preferência de atracação a embarcações menos poluentes. Esses navios utilizam combustíveis ou tecnologias embarcadas capazes de reduzir suas emissões.

“As ações sustentáveis que já realizamos e as apresentadas no curso permitem a redução da emissão de gases de efeito estufa nas etapas de navegação, fundeio e atracação durante a estada desses navios na Poligonal da Portos do Paraná”, declarou o coordenador de Elétrica, Giovani Sehaber.

Também participaram o diretor de Engenharia e Manutenção, Victor Kengo; o coordenador de Monitoramento e Qualidade, Vader Zuliane Braga; e a coordenadora de Tráfego Marítimo da Diretoria de Operações Portuárias, Renata Gusmão.

Sobre a Lloyd’s Maritime Academy

Os cursos são elaborados por uma equipe de especialistas marítimos, profissionais do setor naval e acadêmicos. A Lloyd’s Maritime Academy já atendeu milhares de alunos em mais de 185 países. A rede de ensino possui escritórios em 43 países e cerca de 11 mil funcionários.

Fonte: GCom Portos do Paraná