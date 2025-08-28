Adriano Ramos anuncia novo secretário da pasta que reúne cultura e turismo em Paranaguá

Juca assume secretaria que reuniu duas áreas estratégicas | foto: Moysés Zanardo

Na manhã desta quarta-feira (27), o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, e a vice-prefeita Fabiana Parro anunciaram oficialmente José Reis de Freitas Neto, conhecido como Juca, como o novo secretário municipal de Cultura e Turismo (Secultur). A nova pasta reúne as antigas secretarias do Turismo e da Cultura e Patrimônio Histórico, áreas estratégicas para o desenvolvimento da cidade. De acordo com a prefeitura, o foco do novo gestor será a valorização dos artistas locais, a preservação do patrimônio histórico e o fortalecimento do turismo como vetor econômico.

“Hoje eu tenho o prazer de anunciar o nosso secretário de Cultura e Turismo, o Juca. Seja bem-vindo à nossa gestão. Tenho certeza que vamos caminhar juntos para uma transformação na nossa Paranaguá”, afirmou o prefeito Adriano Ramos.

Experiência reconhecida no setor

O prefeito ressaltou a trajetória do novo secretário, que já atua em entidades ligadas ao turismo há quase uma década e se destacou em iniciativas como o Convention Bureau. “Estamos muito confiantes com o nome do Juca, porque além de ser parnanguara, ele trabalha nessa área há muito tempo, toda a cidade sabe disso. Sempre admirei muito o trabalho dele, a dedicação em mostrar a cidade e divulgar o nosso nome. Agora, ele terá essa grande oportunidade no Executivo para cuidar da Secultur e valorizar o que é nosso”, destacou Adriano.

Ao assumir o cargo, Juca reconheceu a dimensão do desafio e destacou o compromisso com sua cidade natal. “A missão é grande, mas minhas raízes vão dar orgulho a todos os parnanguaras, aos amigos que confiaram em mim e à gestão municipal. Tenho certeza de que vou dar um retorno positivo para a cidade”, afirmou.

Com experiência acumulada desde 2017 em entidades ligadas ao turismo, ele disse chegar preparado para compreender os problemas do setor e propor soluções. Entre as prioridades, apontou a necessidade de equilibrar ações imediatas com projetos de longo prazo, ampliar a captação de recursos e garantir geração de renda para artistas, profissionais da cultura e do turismo.

“Não adianta discutir cultura se não há emprego para os artistas, ou turismo se não há oportunidades para as agências locais. É preciso estruturar o setor para que as pessoas possam viver de sua arte e de suas empresas. Esse é o nosso desafio”, reforçou.

Juca também chamou atenção para o baixo aproveitamento de recursos disponíveis na cidade. “Hoje captamos muito pouco. O porto e as empresas portuárias têm condições de investir, mas Paranaguá ainda não consegue aproveitar plenamente isso. Precisamos mudar esse cenário com projetos bem estruturados, capazes de atrair investimentos e transformar a cidade”, acrescentou.

Turismo e cultura integrados

Para o novo secretário, cultura e turismo devem caminhar juntos. Ele destacou o valor histórico do centro da cidade, o potencial das colônias e ilhas, além da importância de projetos criativos que unam escolas, artistas e visitantes em experiências imersivas ligadas à história de Paranaguá.

“Temos que trabalhar para que nossas crianças conheçam nossa história de forma viva, com teatro, música e experiências pedagógicas. Mas, para isso, é fundamental garantir estrutura e oportunidades para os profissionais da cultura. O mesmo vale para o turismo: precisamos abrir novas frentes de trabalho e dar condições para que empresas e guias permaneçam atuando aqui”, concluiu.

A assinatura do decreto de nomeação contou também com a presença do secretário de Governo, Thiago Campos, e do chefe de Gabinete, André Ferruci, que acompanharam o ato ao lado do prefeito Adriano Ramos e da vice-prefeita Fabiana Parro.

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti