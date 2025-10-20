Inscrições para acadêmicos que vão trabalhar no Verão Maior Paraná vão até o dia 29

Serão contratados estudantes dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação, que atuarão nas atividades esportivas, recreativas e de atendimento ao público durante a temporada – acesse o formulário de inscrição

Foto: SEES / Divulgação

Acadêmicos interessados em participar das ações do Verão Maior Paraná 2025/2026 têm até o dia 29 de outubro para se inscrever no Edital de Chamamento Público nº 01/2025, publicado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES).

A seleção contempla estudantes dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação, que atuarão nas atividades esportivas, recreativas e de atendimento ao público durante a temporada. As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível AQUI.

Ao todo, são 274 vagas, sendo 200 para Educação Física, 50 para Turismo e 24 para Comunicação. Os selecionados participarão de um processo de capacitação em Pontal do Paraná, no Litoral, entre 11 e 16 de novembro, com hospedagem e alimentação custeadas pela Paraná Esporte. O transporte até o local será de responsabilidade dos participantes.

Para concorrer, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior pública ou privada do Paraná e encaminhar, em formato PDF, histórico escolar, declaração de matrícula, CPF, e-mail, WhatsApp e endereço completo. Acadêmicos de Turismo devem anexar certificado de língua estrangeira, e os de Comunicação, um portfólio.

A lista de selecionados será divulgada no dia 4 de novembro de 2025, no site www.esporte.pr.gov.br.

O coordenador das ações da SEES no Verão Maior Paraná, Mauro Cachel, destaca que o processo de capacitação prepara os acadêmicos para vivenciar na prática o trabalho realizado durante a temporada. “É uma oportunidade de aprendizado em um dos maiores projetos do Estado, que une esporte, lazer e turismo em prol da população e do desenvolvimento regional”, afirma.

Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, a participação dos jovens fortalece a formação profissional. “O Verão Maior é uma grande vitrine do esporte e do turismo paranaense. Além de contribuir com um evento de impacto social e econômico, os acadêmicos adquirem experiência, responsabilidade e espírito de equipe”, diz.

PROGRAMA – Integrando diversas secretarias e órgãos públicos, o Verão Maior Paraná garante infraestrutura, saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores durante a temporada.

Na edição anterior, mais de 2,4 milhões de atendimentos foram realizados pelos órgãos estaduais e 1,8 milhão de pessoas participaram dos 33 grandes shows gratuitos promovidos entre janeiro e fevereiro.

Com resultados expressivos, o programa se consolida como um dos maiores projetos de turismo, lazer e cidadania do Brasil, movimentando a economia e promovendo qualidade de vida no Litoral paranaense.