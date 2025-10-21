Paranaguá terá Centro de Referência Paralímpico Brasileiro do Litoral com foco em atletismo e canoagem

Prefeito Adriano Ramos confirma implantação do espaço, que integra rede nacional do Comitê Paralímpico Brasileiro e reforça o protagonismo do município no paradesporto

Foto: Wilson Leandro PMP

Na última sexta-feira (17) o prefeito Adriano Ramos se reuniu na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude (Sespor) com representantes do Governo do Estado do Paraná e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para tratar da implantação do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro do Litoral, que será sediado em Paranaguá.

A unidade, que deverá ser instalada nos próximos meses em uma sala do Estádio Municipal Fernando Charbub Farah (Caranguejão), marca um novo marco na consolidação do esporte inclusivo no município. O espaço ampliará as oportunidades de iniciação e de alto rendimento para atletas com deficiência, fortalecendo o papel da cidade como referência regional no desenvolvimento do paradesporto.

Para o prefeito Adriano Ramos, a confirmação do centro é motivo de orgulho e representa o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Município. “Paranaguá vive um momento histórico. Nossos paratletas têm levado o nome da cidade para o mundo, e agora damos mais um passo importante para garantir que novas gerações tenham as mesmas oportunidades. O Centro de Referência será um espaço de valorização, formação e inspiração. É um investimento que transforma vidas e reforça nosso compromisso com a inclusão, o esporte e o futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O encontro contou com a presença do secretário municipal de Esportes e Juventude de Paranaguá, Sílvio Lucas, do parnanguara Mário Sérgio Fontes, coordenador dos Centros de Referência do CPB no Paraná e também atua na Secretaria Estadual de Esportes; Vanessa Morais e Silva, coordenadora administrativa do Paradesporto da Secretaria Estadual de Esportes; Silmara França, técnica da Associação Paralímpica do Paraná (APP/SESPOR), o chefe de Gabinete André Ferruci, entre outros envolvidos no paradesporto.

Paranaguá se destaca no paradesporto

Segundo Mário Fontes, o município já se destaca como um dos principais polos de paradesporto do estado. “Paranaguá hoje é o celeiro do alto rendimento do paradesporto paranaense. Temos aqui atletas de nível internacional, como Vinícius Cabral e Edileusa dos Santos, que acabam de voltar do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, onde o Brasil ficou em primeiro lugar. O Centro de Referência consolida esse potencial e cria novas portas de entrada para crianças e jovens que buscam no esporte uma oportunidade de desenvolvimento”, destacou.

O Centro de Referência Paralímpico de Paranaguá integrará a rede nacional de núcleos coordenados pelo CPB, com foco inicial em duas modalidades: atletismo e canoagem, aproveitando o potencial do Rio Itiberê e da estrutura esportiva já existente na cidade.

“A ideia é unir forças entre as áreas de esporte, saúde, educação e inclusão para garantir o acesso das pessoas com deficiência à prática esportiva, desde a iniciação até o alto rendimento. Queremos que Paranaguá se torne um espelho dentro da rede de desenvolvimento do paradesporto no estado”, explicou Vanessa Morais e Silva, do Governo do Paraná.

Trabalho conjunto

O secretário municipal de Esportes, Sílvio Lucas, lembrou que as tratativas com o CPB vêm sendo construídas desde março e que o projeto se consolidou graças ao trabalho conjunto entre Município, Estado e Comitê. “Paranaguá foi escolhida de forma justa para sediar esse centro, por sua vocação natural para o esporte e por contar com uma baía e um rio ideais para a prática do remo e da canoagem. É motivo de orgulho ver o nome da cidade associado a um projeto nacional de inclusão e alto rendimento”, concluiu.

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti