Comunidade do Cubatão realiza 41ª Festa de São Joaquim

A 41ª Festa em Louvor a São Joaquim da localidade Cubatão, na área rural de Guaratuba, começa nesta sexta-feira (25) e vai até o dia 3 de agosto (domingo).

A programação religiosa conta com as novenas (25 a 2) e uma Missa Festiva na manhã do último dia. A programação festiva conta com apresentações culturais e shows musicais. Ainda tem barracas com comidas típicas, almoços nos finais de semana e jantar nos dias úteis.

Um detalhe importante é que o evento, no salão paroquial da Capela de São Joaquim, contará com gerador de energia para prevenir eventuais quedas da rede elétrica da Copel.

Confira a programação completa: