Maurício Lense anuncia volta dos ônibus gratuitos na área rural de Guaratuba

O prefeito de Guaratuba, Maurício Lense, anunciou a volta do transporte coletivo entre a área rural e o Centro do município, a partir desta sexta-feira (24). As três linhas de tarifa zero vão operar nas segundas, terças, quartas e sextas.

“Olá, pessoal da Limeira e do Cubatão. Estou aqui para anunciar que a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, lá na Limeira, o ônibus, que foi licitado pela prefeitura, vai estar fazendo o transporte da população aqui para o centro da cidade”, disse Lense em vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura.

“Então, só para reforçar para vocês: o ônibus estará saindo amanhã, às 6 horas da manhã, lá do Postinho da Limeira”, disse o prefeito.

As demais localidade rurais começam a ser atendidas na segunda-feira (28).

Confira os dias e trajetos da semana das linhas rurais:

Segunda-feira

Saída: Posto de Saúde Limeira – 6h

Chegada no Centro: 9h

Retorno: 14h

Terça-feira

Saída: Posto de Saúde Pedra Branca – 7h

Chegada no Centro: 9h

Retorno: 14h

Quarta-feira

Saída: Riozinho – 7h (passando por todas as localidades até o Cedro)

Chegada no Centro: 9h

Retorno: 14h

Sexta-feira

Saída: Posto de Saúde Limeira – 6h

Chegada no Centro (Vó Inês): 9h

Retorno: 14h