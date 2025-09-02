Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Agentes de endemias de Pontal do Paraná visitam casas em combate dengue

Video
Redação

Os agentes de combate a endemias estão atuando da Prefeitura de Pontal do Paraná há cerca de dois meses realizando um trabalho essencial de prevenção à dengue, explica a secretária municipal de Saúde, Michele Straub.

Os profissionais visitam casas, comércios e todos os bairros, verificando possíveis focos do mosquito da Aedes aegypti — que podem estar em calhas, vasos, pneus e outros locais com água parada.

A secretária A visita é fundamental para identificar riscos e orientar a população sobre como agir para evitar a proliferação do mosquito.

A secretária pede para as pessoas receberem os agentes e para mantenha o quintal das casas limpos.

Redação
Leia também
Litoral

Território Turístico Litoral do Paraná visa integrar os sete municípios

Litoral

Monitoramento das Praias comemora 10 anos com soltura de pinguins

Pontal do Paraná

Estado e município investem na reestruturação de molhe em Pontal do Paraná

Destaques

Pontal do Paraná faz novo mutirão de castração de cães e gatos

Litoral

Goura discute cicloturismo com prefeitos de Pontal do Paraná e Morretes

Destaques

Expedição do Conhecimento da Itaipu chega a Pontal do Paraná