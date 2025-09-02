Agentes de endemias de Pontal do Paraná visitam casas em combate dengue

Os agentes de combate a endemias estão atuando da Prefeitura de Pontal do Paraná há cerca de dois meses realizando um trabalho essencial de prevenção à dengue, explica a secretária municipal de Saúde, Michele Straub.

Os profissionais visitam casas, comércios e todos os bairros, verificando possíveis focos do mosquito da Aedes aegypti — que podem estar em calhas, vasos, pneus e outros locais com água parada.

A secretária A visita é fundamental para identificar riscos e orientar a população sobre como agir para evitar a proliferação do mosquito.

A secretária pede para as pessoas receberem os agentes e para mantenha o quintal das casas limpos.