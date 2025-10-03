Peça “Marilene” traz vivência de uma mulher negra em apresentações gratuitas no Litoral
Monólogo aborda violências estruturais e percorre cidades com sessões nos meses de outubro e novembro
O monólogo teatral Marilene, escrito e protagonizado pela atriz sergipana Nívea Santiago, lançou a 2ª temporada gratuita de exibições, ampliando o público para as cidades de Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina. A peça estreia nesta sexta-feira (3) e segue com diversas apresentações até o dia 28 de novembro.
Dirigido por Edna Miranda, o espetáculo parte da perspectiva da escrevivência, termo cunhado pela linguista e escritora brasileira Conceição Evaristo, para trazer à cena uma narrativa, que entrelaça ficção e vivência real de mulheres negras. A dramaturgia foi desenvolvida durante o período da pandemia, entre os anos 2020 e 2022, e aborda temas como violência de gênero, racismo, suicídio e amor próprio.
A obra é resultado de pesquisas iniciadas por Nívea Santiago durante a graduação em artes no Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral). Além da autora, a atriz e percussionista Bia Fluz compõe o elenco.
“Minha expectativa com esse projeto é que ele possa alcançar e sensibilizar diversas pessoas pelo conteúdo abordado. Vamos conversar de uma maneira artística sobre questões, que nos atravessam enquanto sociedade”, afirmou Nívea.
As apresentações são todas gratuitas, com classificação indicativa de 14 anos. O projeto é aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Ministério da Cultura, Governo Federal.
Sobre a artista
Nívea Santiago é atriz, palhaça e escritora. Nascida em Sergipe, a artista é formada em Licenciatura em Artes pela UFPR Litoral. Além de atuar, Nívea também é autora da dramaturgia “Marilene”. Por meio da arte, expressa a visão social, artística e criativa no mundo. A artista também se dedica à palhaçaria hospitalar.
Entre os prêmios conquistados ao longo da carreira, estão o de “Atriz Revelação” no X Festival de Teatro de Paranaguá e indicada a “Melhor Atriz” em festivais de Paranaguá e Pontal do Sul.
Espetáculo Marilene – monólogo teatral
Ingresso: Gratuito
MATINHOS
Local: UFPR Litoral
Endereço: Rua Jaguariaíva, 512, Matinhos
Auditório: Juliano Fumaneri Weiss – UFPR Litoral
Data: 03 de outubro
Horário: 20h
Data: 12 de novembro
Horários: 15h e 20h
Data: 13 de novembro
Horário: 10h
Data: 28 de novembro
Horários: 15h e 20h
PONTAL DO PARANÁ
Local: Mini Auditório E Casa da Cultura Primavera
Endereço: Av. Tom Jobim, 902 – Primavera, Pontal do Paraná
Data: 10 de outubro
Horários: 15h e 20h
Data: 17 de outubro
Horários: 15h e 20h
ANTONINA
Local: Theatro Municipal de Antonina
Endereço: Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, 266, Antonina
Data: 24 de outubro
Horários: 15h e 20h
Data: 31 de outubro
Horários: 15h e 20h