Pontal do Paraná recebe Cátedra de Empoderamento e Empreendedorismo Feminino

A realização é fruto de uma parceria entre a Unicentro, secretarias de estado e a Prefeitura de Pontal
Fotos: Jackeline Costa / PMPPR

Teve início nesta terça-feira (7), em Pontal do Paraná, a Cátedra de Empoderamento e Empreendedorismo Feminino, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), que busca fortalecer a autonomia financeira e a autoestima das participantes.

A realização é fruto de uma parceria entre a Unicentro, as secretarias de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e a Prefeitura de Pontal.

O curso segue até o dia 10 de outubro, no Centro de Capacitação do município, localizado na Rua Didio Costa, nº 422, em Praia de Leste.

O primeiro dia contou com a presença da vice-prefeita Patricia Millo Marcomini e das vereadoras Any Messina e Cleonice do Nascimento, que acompanharam o início das atividades e dialogaram com as participantes sobre a importância de iniciativas voltadas à formação e à valorização das mulheres no município.

Durante a abertura, a vice-prefeita comentou sobre o impacto da ação no desenvolvimento das trajetórias femininas: “Ver tantas mulheres reunidas em busca de conhecimento e crescimento é inspirador. Cada uma que participa dessa formação leva consigo novas ideias, conexões e a certeza de que pode transformar sua realidade e a de outras mulheres também”, afirmou.

As atividades são conduzidas pelas professoras Loide Andréa Salache e Maria Regiane Trincaus, da Unicentro, que orientam as participantes ao longo dos quatro módulos da formação.

A programação contempla os seguintes temas:

  • Empoderamento Feminino
  • Empreendedorismo Feminino
  • Mentoria de Carreira
  • Mentoria Estratégica de Modo Integrativo e Colaborativo

Com 16 horas de duração, distribuídas entre os dias 7 e 10 de outubro, o curso acontece das 13h às 17h, reunindo mulheres de diferentes áreas interessadas em ampliar seus conhecimentos e desenvolver novas perspectivas profissionais e pessoais.

O encerramento está previsto para sexta-feira (10), às 15h, com a entrega das declarações de participação às alunas.

