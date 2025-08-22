Agricultores do Rio Miringuava apoiados pela Sanepar estreiam na Feira de Sabores

Dez famílias de agricultores de São José dos Pinhais levam ao evento frutas, verduras, legumes, geleias e compotas produzidas sem agrotóxicos, protegendo a água que abastece milhares de famílias

Entre os cerca de 120 expositores da Feira dos Sabores 2025, que começou nesta quinta-feira (21), em Curitiba, um grupo de dez agricultores familiares fez sua estreia no evento. No estande da Sanepar e do Invest Paraná, as famílias agricultoras da Bacia do Rio Miringuava puderam levar, pela primeira vez, seus produtos a um público tão grande.

A expectativa é que a feira atraia mais de 50 mil visitantes, entre hoje e domingo (24), no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba,

A produtora rural Rosimar dos Passos Jorge é quem vai estar, nos quatro dias da Feira, à frente do estande, apresentando e comercializando os produtos de seus vizinhos na Bacia, em São José dos Pinhais. Todos eles fazem parte do Projeto Guaviva. Tarefa que, conta ela, exerce com orgulho.

Isso porque as frutas, verduras, legumes, geleias e compotas são todas produzidas sem agrotóxicos e com técnicas que protegem a água que vai para o Rio Miringuava. O rio é uma importante fonte de água utilizada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para o abastecimento de milhares de famílias.

“É um orgulho ver como as pessoas ficam impressionadas com o aroma de frescor dos nossos produtos. Aqui na Feira de Sabores, mais pessoas vão conhecer nosso trabalho. Temos nos dedicado a contribuir para que água de qualidade saia do rio, passe pelo tratamento e chegue em tantas casas; em troca, queremos que as pessoas comprem nossas frutas e verduras”, diz Rosimar.

Práticas sustentáveis

A estreia dos agricultores do Guaviva no evento foi impulsionada pela parceria entre Sanepar, Invest Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e Fundação Grupo Boticário.

“Para a Sanepar, o IDR-PR e o Invest Paraná, a Feira é uma forma concreta de valorizar a agricultura familiar e de estimular o desenvolvimento econômico da região”, destaca o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

A parceria teve início em 2023, com o objetivo de apoiar os moradores da região – boa parte atuante na agricultura familiar – a implantar práticas sustentáveis em seu trabalho.

O apoio envolve capacitação, incentivo à produção de alimentos saudáveis e abertura em novos meios de comercialização, contribuindo para gerar renda às famílias agricultoras e, ao mesmo tempo, garantir a proteção da água e do meio ambiente para a região.

“A presença dos agricultores na Feira de Sabores amplia a visibilidade do trabalho realizado na Bacia do Rio Miringuava, abre novas oportunidades de comercialização e aproxima os consumidores da produção sustentável ao local”, reforça o gerente de Gestão Ambiental da Sanepar, Ronald Gervasoni.

Além dos alimentos, o estande apresenta ao público a exposição fotográfica “Miringuava – Turismo Nascente: Ressignificando oportunidades”.

Morango do amor à água

Entre os agricultores familiares apoiados e que participam da Feira dos Sabores, está Adriane Fonsaca Leschanhak, 46 anos. Ela e a família atuam há 23 anos no cultivo e comercialização da fruta que hoje é a queridinha das redes sociais e confeitarias: morangos.

Há quatro anos, Adriane, seu marido e filhas passaram a contar com o apoio da Sanepar e seus parceiros. Ela lembra que o suporte veio com as mudanças de rotina causadas pela pandemia da covid-19. Por necessidade, embarcaram na proposta de tornar seu produto e seu negócio sustentáveis, cuidando do meio ambiente. Estão colhendo – literalmente – os frutos da decisão com sucesso.

Hoje, produzem o ano todo, morangos orgânicos e de qualidade. Para tanto, ela e a família adotaram novas práticas no negócio, várias delas sugeridas pelo projeto com a Sanepar.

“Esse apoio tem sido fundamental. Formatamos uma nova forma de trabalhar, ter nosso produto valorizado. Isso até tem incentivado minha filha mais velha, que antes queria sair do campo para estudar fora, a participar do negócio. Ela diz que quer ser sócia, não minha sucessora. Isso é muito importante: manter o jovem no campo, reduzindo o êxodo rural”, fala Adriane.

Entre as novas práticas, implantaram o cultivo elevado dos morangueiros; o plantio em canaletas feitas com embalagens cartonadas de leite recicladas; a irrigação inteligente, feita por sensores em um sistema criado por uma startup de Curitiba.

O grande passo foi a troca do uso de agrotóxicos por biodefensivos e o investimento em estrutura para transformar a plantação em local de experiência.

Agora, em vez de vender para intermediários, o foco é o cliente final, que pode visitar a propriedade nos finais de semana e ele mesmo colher os frutos dos 22,6 mil morangueiros.

Colhendo frutos

Para o diretor de Desenvolvimento Econômico do Invest Paraná, Rogério Chaves, a participação do grupo de São José dos Pinhais vai mostrar ao público da capital que é possível encontrar, produtos de alta qualidade.

“A população de Curitiba busca alimentos naturais e de qualidade vai se surpreender com os produtos vindos do Miringuava, que têm valor agregado e nutricional, muito acima da expectativa. Estamos colhendo frutos que vêm sendo semeados há alguns anos”, fala.

EVENTO– A Feira Sabores do Paraná é organizada pelo IDR-Paraná e Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e realizada em parceria com a Adapar, Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sebrae/PR, Fetaep e Ceasa Paraná, contando com apoio da Sanepar, Sistema Faep, Fecomércio e RICTV.