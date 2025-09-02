Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Adriano Ramos discute saneamento básico com a Sanepar

Redação
Foto: PMP

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, esteve em Curitiba nesta segunda-feira (1º), em reunião com o presidente da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), Wilson Bley, membros da diretoria da companhia e o superintendente-geral de Relações Institucionais do Governo do Paraná, Renato Adur.

O encontro teve como pauta assuntos estratégicos relacionados ao saneamento básico e contou também com a presença do secretário municipal de Governo, Thiago Campos, e da secretária municipal de Fiscalização das Concessões e Contratos, Isabele Gonçalves Figueira.

Segundo o prefeito Adriano Ramos, a reunião foi um passo importante dentro das tratativas que estão sendo conduzidas pela Administração Municipal. “Nosso objetivo é fortalecer o diálogo com o Governo do Estado e com a Sanepar, para avançarmos em melhorias que beneficiem diretamente a população de Paranaguá. Essa é uma agenda que estamos acompanhando de perto e que deve trazer resultados importantes para o município”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Paranaguá seguirá acompanhando os encaminhamentos e desdobramentos das conversas junto à companhia e ao Governo do Estado.

Paranaguá Saneamento

Em Paranaguá, o abastecimento de água e o tratamento de esgoto é terceirado para a empresa Paranaguá Saneamento, que tem sido alvo de críticas da população e gestão municipal.

Recentemente, a Prefeitura autuou o empresa por lançamento de esgoto no Rio Emboguaçu. O prefeito também fez duras críticas aos aumentos das tarifas, considerados abusivos.

Redação do Correio com informações da Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Luiza Rampelotti

Redação
Leia também
Paranaguá

TCP recebe recertificação da ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá realiza Feira do Peixe de Cultivo – Setembro está para Peixe

Manchete

Estado e Prefeitura promovem vacinação e testes de saúde no Porto de Paranaguá

Destaques

Justiça determina fornecimento de energia na Terra Indígena Ilha da Cotinga

Paranaguá

Adriano Ramos apresenta novo secretário de Administração de Paranaguá

Paranaguá

Portos do Paraná incentiva negócios com impacto socioambiental positivo