Adriano Ramos discute saneamento básico com a Sanepar

Foto: PMP

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, esteve em Curitiba nesta segunda-feira (1º), em reunião com o presidente da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), Wilson Bley, membros da diretoria da companhia e o superintendente-geral de Relações Institucionais do Governo do Paraná, Renato Adur.

O encontro teve como pauta assuntos estratégicos relacionados ao saneamento básico e contou também com a presença do secretário municipal de Governo, Thiago Campos, e da secretária municipal de Fiscalização das Concessões e Contratos, Isabele Gonçalves Figueira.

Segundo o prefeito Adriano Ramos, a reunião foi um passo importante dentro das tratativas que estão sendo conduzidas pela Administração Municipal. “Nosso objetivo é fortalecer o diálogo com o Governo do Estado e com a Sanepar, para avançarmos em melhorias que beneficiem diretamente a população de Paranaguá. Essa é uma agenda que estamos acompanhando de perto e que deve trazer resultados importantes para o município”, destacou o prefeito.

A Prefeitura de Paranaguá seguirá acompanhando os encaminhamentos e desdobramentos das conversas junto à companhia e ao Governo do Estado.

Paranaguá Saneamento

Em Paranaguá, o abastecimento de água e o tratamento de esgoto é terceirado para a empresa Paranaguá Saneamento, que tem sido alvo de críticas da população e gestão municipal.

Recentemente, a Prefeitura autuou o empresa por lançamento de esgoto no Rio Emboguaçu. O prefeito também fez duras críticas aos aumentos das tarifas, considerados abusivos.

Redação do Correio com informações da Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Luiza Rampelotti