Sanepar anuncia que vai investir R$ 22 milhões no verão do Litoral

Planejamento levou em conta eventos climáticos severos como as fortes chuvas em um curto período de tempo que ocorreram na última temporada na região

Fotos: Sanepar

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que vai reforçar suas operações no Litoral do Paraná durante o Verão Maior com um orçamento de R$ 22 milhões.

O plano operacional para a temporada 2025/2026 inclui a contratação de 31 geradores de energia, frota ampliada de caminhões-pipa, 21 contêineres reservatórios e 130 novos pontos de telemetria nas redes de água e esgoto. Além disso, já estão sendo realizadas melhorias operacionais nas redes de distribuição, captações e estações de tratamento.

O plano foi apresentado recentemente a empresários, autoridades e moradores na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná (Aciapar). “As medidas visam garantir a qualidade dos serviços essenciais diante do pico de demanda de veranistas e incluem investimentos significativos em logística, tecnologia e autonomia energética nas cidades do Litoral do Paraná atendidas pela empresa”, explica o diretor-presidente da Sanepar Wilson Bley.

O Litoral do Paraná sofreu com fortes chuvas em um curto período de tempo na última temporada e o planejamento do próximo verão já levou esse fator em consideração. “Esses eventos climáticos severos afetam nossos sistemas de captação e tratamento de água e coleta de esgoto. Por isso, definimos um plano de segurança visando a continuidade dos serviços mesmo com essas anomalias climáticas”, disse Sergio Wippel, diretor de Operações da Sanepar.

Estação de Matinhos

Uma das medidas para minimizar as paralisações no tratamento de água em condições climáticas adversas é a implantação do floco-decantador na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Matinhos. Serão investidos R$ 6,1 milhões neste sistema, que permitirá o tratamento da água mesmo com níveis altos de turbidez. Também será implantada uma terceira bomba na captação Saí-Guaçu, em Guaratuba, e realizada a dragagem do Rio das Pombas, em Pontal do Paraná, ampliando a confiabilidade em períodos de chuvas intensas.

Para estabilizar a pressão e aumentar a reserva estratégica, serão adquiridos 15 novos reservatórios contêineres, totalizando 21 unidades de 70 mil litros cada, e locação de 24 caminhões-pipa — 50% a mais do que na temporada anterior. Também foram executadas melhorias em mais de 7 km de redes nos pontos com maior incidência de ocorrências no último verão.

Para evitar interrupções em razão de falta de energia, a Sanepar vai instalar 31 geradores nas captações, estações de tratamento, reservatórios e principais elevatórias, além da ampliação da entrada de energia na ETA Morro Grande, em Guaratuba. O controle em tempo real será reforçado com 130 pontos de telemetria – 100 na rede de água e 30 na rede de esgoto – e com o videowall do Centro de Controle Operacional (CCO), que integra dados e permite a tomada de decisões operacionais com maior assertividade.

E na área de esgoto, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pontal teve ampliação da saída do efluente, dobrando a vazão de chegada das elevatórias.

Contêiner reservatório usado nos verões

Outras ações

Para atender moradores e o grande número de veranistas, a Sanepar duplicará a capilaridade de assistência com postos avançados em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A comunicação com veranistas e lideranças será proativa, com envio de SMS para paradas programadas.

Durante a temporada, seguem as iniciativas de limpeza diária das praias – que na última edição recolheu mais de 230 toneladas de lixo das praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba. O Praia Acessível – com passarelas e cadeiras anfíbias – bateu recorde na última temporada, atendendo 1.068 pessoas, crescimento de 40%. O projeto, fruto de parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), será mantido para garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam tomar banho de mar.

Já os estandes do projeto Estação Sanepar de educação ambiental receberam 9 mil veranistas nas praias de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná e em Morretes no último verão. E para garantir a hidratação dos veranistas, foram distribuídos 85 mil copos de água durante os eventos artísticos e esportivos. O plano prevê manter os programas de educação e hidratação neste verão.

R$ 278 milhões

Além das ações de verão, o plano plurianual da Sanepar prevê R$ 278 milhões em investimentos no Litoral até 2029 para produção, reservação e distribuição de água. Está prevista a implantação de nova Estação de Tratamento de Água em Matinhos, que vai dobrar a produção de água e aumentar em 30% a reservação.

O plano também contempla a ampliação na ETA Praia de Leste, em Pontal do Paraná, e da ETA Morro Grande, em Guaratuba. Para Pontal do Paraná, estão previstas, ainda, a execução de aproximadamente 2.100 ligações de esgoto nos balneários de Iracema, Monções, Jacarandá, Canoas e Marisol.