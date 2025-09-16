Oficina gratuita de encanadores terá turma exclusiva para mulheres em Guaratuba

A formação contempla homens e mulheres acima de 18 anos, com duas turmas previstas: no dia 22 de setembro, em formato misto, e no dia 23 de setembro, dedicada exclusivamente às mulheres.

Imagem: Prefeitura de Guaratuba

A Ambiental Paraná, empresa do Grupo Aegea, em parceria com a Sanepar e a Tigre, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de capacitação em encanamento em Guaratuba.

As atividades acontecem na Praia de Caieiras, sempre das 9h às 17h, e têm como objetivo ensinar noções de hidráulica predial, ligação de esgoto, interligações à rede coletora, aterramento de fossas e técnicas de limpeza de caixa d’água e caixa de gordura.

A iniciativa busca incentivar a autonomia da população, oferecendo também a possibilidade de transformar o aprendizado em fonte de renda. “É uma excelente oportunidade para as pessoas realizarem a ligação de suas próprias casas e prestarem este serviço à comunidade, ganhando uma renda extra. A expectativa é mostrar que pequenos cuidados fazem diferença no dia a dia das famílias e na preservação do meio ambiente” explica Cleverson França, da área de Responsabilidade Socioambiental da Ambiental Paraná.

As inscrições são gratuitas e seguem até 19 de setembro, pelo WhatsApp (41) 98536-9638.