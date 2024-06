Alep sedia curso gratuito sobre internet para idosos

Tem dúvidas na hora de usar o celular para navegar pela internet? Ou já sofreu uma tentativa de golpe por ter se conectado numa rede Wi-Fi desconhecida? Venha participar do novo curso sobre navegação pela rede mundial de computadores, que é gratuito e destinado aos idosos, e vai acontecer no dia 27 de junho (quinta-feira), a partir das 13h30, na Assembleia Legislativa do Paraná, e fique bem informado sobre segurança na web.

O curso é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, através do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado, em parceria com a Celepar e o Governo do Estado, e ocorre em alusão ao Junho Violeta, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Intitulado “Workshop Uso Seguro e Consciente da Internet – curso gratuito para pessoas idosas”, o evento é mais uma edição do Workshop Conecta+ voltado para quem tem mais de 60 anos e possui um aparelho de celular, ou costuma navegar na rede mundial de computadores através de outros equipamentos eletrônicos.

O delegado-chefe Emmanoel David, da Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil do Paraná (PCPR), vai falar aos participantes sobre os golpes mais comuns hoje e dar dicas que contribuem para a segurança de todos. Ele vai explicar a importância do controle dos sites que são utilizados, prevenindo e diminuindo bastante os potenciais perigos durante a utilização da internet. Seja por motivo de compras, comunicação com familiares e amigos, trabalho, estudo ou lazer.

A advogada Rose Traiano, presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia, destaca que o curso será realizado durante o Junho Violeta, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. “Gostaria de lembrar que crimes virtuais também são uma forma de violência”, alerta. “Quero pedir aos idosos para se inscreverem e participarem do workshop. Peçam ajuda dos familiares para fazer a inscrição, que vai até o dia 26 de junho, às 17 horas. Esperamos todos!”, frisa. A presidente do Conselho de Ações Solidária explica que o objetivo é contribuir para reduzir a insegurança que muitos idosos sentem em relação ao uso do celular, do computador, o que os impede de se conectar ao mundo digital. “A inserção nesse universo promove uma melhor interação social, além de estimular a memória, cognição, raciocínio e proporcionar mais qualidade de vida”, comentou.

“O curso de capacitação dos idosos já é uma marca da ação social da Celepar e símbolo do seu compromisso com os paranaenses de todas as idades. Sozinha, a Celepar já fez e faz muito. Mas, com parceiros, essa força se multiplica, especialmente com um parceiro como a Assembleia Legislativa do Paraná. Essa parceria com a Assembleia aumenta a legitimidade da iniciativa, visto que é feita com a Casa de todos os paranaenses, e o seu impacto, já que a Assembleia chega a todos os municípios do Estado. É um orgulho para nós, da Celepar, ter um parceiro tão forte, expressivo e respeitado como o Legislativo paranaense”, afirma André Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar.

Faça sua inscrição

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 26 (quarta-feira), através do telefone (41) 99124-2342 (no horário comercial). Em dez anos, a Celepar já realizou treinamentos em tecnologia para mais de 15 mil idosos em quase uma centena de municípios paranaenses. A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Social e Digital da Pessoa Idosa, criado pela companhia em 2013. O curso de smartphones para idosos é realizado em diversas cidades paranaenses.

Durante as aulas de inclusão digital, que já foram promovidas na Assembleia Legislativa do Paraná em parceria com a Celepar, e direcionadas para quem tem pouca ou nenhuma experiência com os aparelhos eletrônicos e a navegação na rede de internet, os participantes contaram com a ajuda de um tutor – colaboradores da Celepar treinados para esse processo educacional e formador. Ou seja, alguém que auxilia o idoso a entrar nos equipamentos e nos aplicativos, de forma segura e eficiente. Esse tutor fica junto durante o aprendizado.

“Workshop Uso Seguro e Consciente da Internet – curso gratuito para pessoas idosas”

Dia: 27 de junho (quinta-feira)

Horário: 13h30

Local: Assembleia Legislativa do Paraná

Praça Nossa Senhora da Salete, s/n – Centro Cívico – Curitiba

Inscrições: até dia 26 de junho (quarta-feira), as 17 horas, através do telefone (41) 99124-2342 (no horário comercial).