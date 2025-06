Alep vai promover a capacitação de 243 mulheres em situação de vulnerabilidade

Foto: Valdir Amaral / Alep

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), e a procuradora especial da Mulher da Alep (ProMu), deputada Cloara Pinheiro (PSD), assinaram na manhã desta quarta-feira (25) um termo de cooperação que torna a Alep e ProMu partes de um projeto que ofertará 243 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Uma cerimônia foi realizada no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa para celebrar o termo.

As formações serão ofertadas em unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/PR) e do Serviço Social do Comércio no Paraná (Sesc/PR). As entidades, tal como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio/PR), também integram o acordo. A deputada Maria Victoria (PP), 2ª Secretária da Alep, e o diretor-geral na Assembleia Legislativa do Paraná, Wellington Dalmaz, também são signatários do termo de cooperação.

As vagas serão ofertadas às mulheres atendidas pela ProMu, que será responsável por divulgar e encaminhar as pessoas interessadas. Para participar das capacitações, as integrantes devem possuir renda per-capita de até dois salários-mínimos.

“É mais um passo importante que a Alep faz em defesa das mulheres paranaenses”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD). A iniciativa vem num contexto de contribuições do Parlamento às mulheres do Paraná, destacou Curi, citando a devolução de recursos pelo Legislativo ao governo estadual para serem aportados no Fundo Estadual dos Direitos da Mulher e a aprovação de leis que instituíram o botão do pânico, o apoio financeiro equivalente a 50% do salário mínimo nacional às mulheres em situação de vulnerabilidade e a Câmara Criminal especializada em violência doméstica e familiar.

A procuradora especial da Mulher da Alep, deputada Cloara Pinheiro (PSD), relembrou na cerimônia como a proposta de fomentar cursos para mulheres em vulnerabilidade foi concebida: ao perceber a necessidade de promover oportunidades no seu trabalho frente à ProMu, ela contatou o vice-governador e presidente da Fecomércio-PR, Darci Piana. Ele, por sua vez, procurou o Sesc e o Senac para verificar a disponibilidade de vagas e dar vida ao projeto. A deputada também destacou no seu discurso a criação e consolidação de Procuradorias Municipais da Mulher, hoje encontradas em 204 cidades paranaenses.

A cerimônia de assinatura também contou com a presença do deputado Ademar Traiano (PSD), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná, e do presidente da Fecomércio e vice-governador do Estado do Paraná, Darci Piana (PSD).

“Essa parceria é extremamente importante, visa entregar mais bem-estar e qualidade de vida a essas mulheres vítimas de violência. É uma oportunidade de socialização e de reintegração à sociedade por meio dessas atividades”, pontuou Lidiane Cristina Galvan, diretora de Educação, Cultura e Ação Social do Sesc Paraná. Ela compareceu ao evento representando o Carlos Alberto de Sotti Lopes, diretor regional do Sesc/PR

Para compor o rol de formações, foram selecionados cursos de curta duração que possam tornar-se uma ferramenta de trabalho para essas mulheres, explicou Sidnei Lopes de Oliveira, diretor Regional Senac/PR. “Os cursos profissionalizantes têm o propósito de gerar autonomia para mulheres que estejam em situação de risco e vulnerabilidade, tal como gerar renda para que elas se tornem independentes”, destacou.

Cursos

De todas as 243 capacitações, 220 são ofertadas pelo Senac em cursos de gastronomia, estética e cuidado de idosos. Eles serão ministrados em 11 cidades: Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Maringá, São José dos Pinhais, Jacarezinho e Cornélio Procópio.

As outras 23 vagas são oportunizadas pelo Sesc/Paraná em cursos de corte e costura e laboratórios culturais. As capacitações poderão ser realizadas em Curitiba, Apucarana, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Esquina, Estação Saudade, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Medianeira, Nova Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Paço da Liberdade, Ponta Grossa, Rio Negro, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

O termo de compromisso estabelece que não haverá transferência de recursos financeiros entre as entidades. O convênio tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses.