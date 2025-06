Alunos das escolas públicas de Guaratuba realizam passeio no Trem Caiçara

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Na quinta-feira (12), alunos das escolas municipais de Guaratuba viveram uma experiência inesquecível a bordo do Trem Caiçara, em um passeio educativo repleto de aprendizado e encantamento. A atividade faz parte do projeto Trilhos do Conhecimento, do Ministério da Cultura em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e a Rumo Logística.

O objetivo foi proporcionar às crianças uma vivência prática e divertida sobre a história, cultura e meio ambiente. Durante o trajeto entre Morretes e Antonina, os estudantes aprenderam sobre a importância histórica da ferrovia, a preservação da Mata Atlântica e a fauna local. O percurso de 16 km na charmosa Maria Fumaça tornou-se uma verdadeira aula a céu aberto.

Para muitas crianças, foi a primeira vez em um trem. Mais que um passeio, foi uma experiência que fortalece a identidade local e aproxima as crianças da riqueza cultural e turística do Litoral.

A ação foi organizada pelas secretarias municipais da Educação e da Cultura e Turismo que acompanharam e apoiaram a participação dos alunos no projeto. A iniciativa foi possível pela articulação entre as instituições e ao empenho das equipes pedagógicas e técnicas.