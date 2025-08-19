Gaeco cumpre 14 mandados de busca em Paranaguá e Guaratuba contra organização criminosa

Fotos: Gaeco

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta terça-feira (19), 14 mandados de busca domiciliar em investigações da Operação 47, que apura atuação de organização criminosa na região.

Expedidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Paranaguá, as ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Paranaguá e Guaratuba.

Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos aparelhos celulares, que serão periciados e poderão servir como elementos de prova para a investigação. Além disso, foi presa uma pessoa (pai de um dos alvos da operação) com mandado de prisão expedido e pendente de cumprimento.

Este conteúdo será atualizado com mais informações de Ministério Público.