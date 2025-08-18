Correio do Litoral
Guaratuba lidera desempenho regional na geração de empregos em julho

Redação

Guaratuba se destacou no cenário estadual de contratações intermediadas pela Rede Sine no mês de julho. De acordo com dados divulgados pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, o município atingiu 167% da meta estipulada, sendo o melhor resultado do Núcleo Regional de Paranaguá, seguida por Antonina (120%). O Litoral atingiu 60% da meta geral.
O desempenho coloca Guaratuba como referência no Litoral do Estado, contribuindo de forma expressiva para o crescimento do número de colocações da regional, que encerrou o mês com 60% da meta geral cumprida.

Primeiros 7 meses

Guaratuba registrou um crescimento de 122% nas colocações no mercado formal de trabalho entre janeiro e julho de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. Por meio da intermediação da Agência do Trabalhador, 452 pessoas foram empregadas nos primeiros sete meses deste ano, contra 203 no ano passado, mais que o dobro. O número supera inclusive todo o ano de 2024, quando foram contabilizadas 439 colocações.
Os dados são do relatório gerencial do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enviado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

