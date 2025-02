AMP divulga edital para eleição da diretoria 2025-2027

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) publicou edital convocando os prefeitos e prefeitas do Paraná a participarem da Assembleia Geral Ordinária de Eleição da AMP – Biênio 2025-2027. A assembleia será realizada no dia 25 de março de 2025, das 9h às 16 horas, na sede da AMP, situada na Praça Osório, nº 400, 4º andar, Centro, Edifício Wawel, Curitiba/PR.

