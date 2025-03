Morretes se destaca na capacitação de servidores no Programa AMP Itaipu 4.0

Foto: Sara Cheida / Itaipu Binacional

A qualificação profissional dos servidores municipais é um dos pilares para a prestação de um serviço público de qualidade. Com esse compromisso, Morretes teve uma participação expressiva no Programa de Capacitação AMP Itaipu 4.0, promovido pela Itaipu Binacional em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e as 19 associações regionais do estado.

Ao todo, 102 servidores do município concluíram cursos nas quatro áreas estratégicas oferecidas pelo programa: Atendimento ao Autismo, Alfabetização e Letramento, Gestão do Esporte e do Lazer, e Licitações e Contratos. O destaque foi para a capacitação em Atendimento ao Autismo, que contou com 38 servidores formados. Os demais cursos tiveram as seguintes adesões: Alfabetização e Letramento (23), Gestão do Esporte e do Lazer (10) e Licitações e Contratos (31).

O desempenho de Morretes impressiona, considerando que o município representa cerca de 6% da população do Litoral, mas teve mais de 24% dos servidores formados na região. Esse resultado evidencia o comprometimento da gestão municipal em investir na qualificação do funcionalismo e, consequentemente, na melhoria dos serviços prestados à população.

O Programa AMP Itaipu 4.0 é considerado o maior programa gratuito de pós-graduação voltado para servidores públicos no Paraná. Com um investimento de mais de R$ 48 milhões dentro do programa Itaipu Mais que Energia, ele busca fortalecer o conhecimento e a prática dos profissionais das prefeituras, garantindo mais eficiência na gestão municipal.

A Prefeitura de Morretes reconhece a importância da capacitação contínua dos servidores e segue incentivando a participação em programas que contribuam para a valorização profissional e o aprimoramento dos serviços públicos.

Fonte: Prefeitura de Morretes: www.morretes.pr.gov.br/noticias…

Leia também: