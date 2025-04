Guaratuba recebe visita de vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

O prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, recebeu, nesta sexta-feira (25), o vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Júnior Benato. O diretor da Administração Municipal, Samuel Deschermayer, acompanhou a visita.

O encontro em Guaratuba faz parte de uma iniciativa inédita da entidade, que está percorrendo os 399 municípios e as 19 associações regionais do Estado para ouvir as demandas locais, apresentar os serviços oferecidos pela AMP e fortalecer o relacionamento com os gestores municipais.

Segundo Benato, a AMP tem se consolidado como protagonista na defesa dos municípios paranaenses em nível nacional. “Estamos reiterando nosso compromisso com as prefeituras e intensificando nosso alinhamento com os interesses dos municípios e das associações. Isso é especialmente importante neste momento em que os prefeitos e prefeitas estão iniciando seus mandatos”, destacou.