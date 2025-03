Alunos destaques do Programa AMP-Itaipu 4.0 visitam Foz do Iguaçu

A servidora pública municipal Elisângela da Silva, de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), não vai esquecer tão cedo do número 140. Foi o que garantiu a ela, uma das participantes com melhor desempenho no curso de capacitação do programa AMP-Itaipu 4.0, uma viagem a Foz do Iguaçu.

O passeio, que incluiu visita panorâmica à Itaipu Binacional e hospedagem com acompanhante no Mabu Thermas Grand Resort, com sistema all inclusive, foi uma forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação dos alunos que mais se destacaram no programa. Foram sorteadas 15 viagens, com todas as despesas pagas.

Professora na escola Municipal Dona Fina, Elisângela escolheu o curso de Alfabetização e Letramento, entre as quatro opções oferecidas pelo programa. “O curso focou em uma metodologia global, onde a criança constrói o entendimento e o professor identifica e observa o aluno, vendo o que ele precisa naquele momento e sua individualidade. Acrescentou bastante”, apontou. Ela contou também que já escolheu variações do 140 para jogar na loteria. Não deu. Mas, é como dizem: o conhecimento, esse ninguém tira. E nem as memórias da viagem.

Dedicação

Os alunos e seus acompanhantes foram recepcionados na sexta-feira (7), no Centro de Recepção de Visitantes, em Foz do Iguaçu, pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, que os parabenizou pela dedicação. “Isso mostra que o servidor público municipal do nosso Estado quer aprender cada vez mais e melhorar o atendimento à população, que tanto precisa do serviço público. Para a Itaipu, é uma missão e um prazer qualificar os servidores públicos, para que possam prestar um serviço cada vez melhor à população, resultando em política ambiental, social e qualidade de vida para todos”, explicou Verri.

O grupo participou de uma visita panorâmica à usina, onde puderam conhecer de perto o funcionamento da maior geradora de energia limpa e renovável do mundo.



Rosângela e Estefania

Rosângela Migon Broch trabalha na Secretaria de Educação de Francisco Beltrão, no Sudoeste, e escolheu o curso de Autismo para se aprofundar na área em que atua, avaliando crianças com dificuldades de aprendizagem, autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Ela destacou que o convívio com os colegas e o conteúdo do curso foram muito bons, e que aprendeu muitas coisas novas com os excelentes professores.

Estefania Gadonski Grendel, de Araucária (RMC), que escolheu o curso de Contratos e Licitações, já conhecia a Itaipu. Mas, segundo ela, “Esta visita é mais especial, por ser um convite direto da Itaipu, coordenado pela empresa. Isso torna o passeio diferente e melhor”, afirmou.

Sobre o programa AMP Itaipu 4.0

O programa AMP Itaipu 4.0 é uma iniciativa da Itaipu Binacional, da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e da Faculdade Pólis Civitas, que oferece cursos de capacitação profissional para servidores públicos municipais e demais interessados. São quatro áreas abarcadas pelo programa: Alfabetização e Letramento; Licitações e Contratos; Esporte e Lazer; e Autismo.

A primeira turma do programa, com 500 alunos, formou-se em 17 de dezembro de 2024.

O programa tem como objetivo fortalecer a gestão pública municipal e promover o desenvolvimento social e econômico do Paraná. O convênio entre as instituições tem vigência de dezembro de 2023 a dezembro de 2025.