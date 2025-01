Anibelli visita Mauricio Lense e já encaminha demandas de Guaratuba

O encontro na Prefeitura | Foto: Gustavo Aquino

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) esteve com o prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), na manhã desta segunda-feira (20), na primeira visita oficial após a posse da nova administração. O encontro, no gabinete do prefeito, contou com a participação da vice-prefeita Evani Justus (MDB) e dos secretários Jean Colbert (Planejamento e Finanças) e José Ananias (Infraestrutura e Obras).

O deputado veio parabenizar Lense e seu grupo pela vitória e reforçar o compromisso que já tinha feito de ajudar a gestão. O prefeito agradeceu o apoio confirmado e já encaminhou algumas demandas de Guaratuba junto ao Governo do Estado. Anibelli deve articular a vinda recursos e ações nas áreas de saúde e infraestrutura e também vai destinar recursos para as escolas estaduais da cidade, entre outras iniciativas que prometeu divulgar em breve.

Anibelli foi um dos primeiros parlamentares a apoiar a candidatura vitoriosa em Guaratuba e esteve na convenção que indicou a chapa de Maurício e Evani Justus. Também participou da campanha eleitoral e esteve na grande caminhada realizada na véspera da eleição que confirmou o favoritismo da chapa.

Após a vitória, em dezembro, recebeu Maurício em seu gabinete na Assembleia, que junto a esposa Simone Lense e Ananias estavam buscando apoio do Estado na difícil transição de governo municipal. O deputado respondeu prontamente.

Anibelli tem sido, ao lado de Denian Couto, um dos principais defensores do município neste início de gestão, que enfrenta os problemas deixados pela administração anterior. O parlamentar também apoiou candidaturas vitoriosas em Pontal do Paraná – com Rudão Gimenes (MDB), reeleito – Matinhos – Eduardo Dalmora (PL) – Morretes – Junior Brindarolli (PSD), reeleito – e Antonina – Rozane Osaki (PSD).

“Estamos na base do governador Ratinho Junior na Assembleia Legislativa e temos recebido apoio do governo para levar recursos e projetos para as cidades”, disse. “Além disso, tenho entrosamento com todas as secretarias do Estado e me coloco à disposição do prefeito Maurício Lense para atender e agilizar as demandas de Guaratuba no governo estadual”, assegurou.

Relação com Guaratuba vem da família

Anibelli Neto está no seu quarto mandato e tem uma longa relação com Guaratuba. Há anos frequenta na cidade e há várias eleições conta com apoio de Ananias e o MDB local.

Seu pai, o ex-deputado Antonio Martins Anibelli, é autor da lei que garantiu a isenção na travessia do ferry boat para os moradores de Guaratuba. Foi responsável, junto com Orlando Pessuti, por incluir a construção da Ponte de Guaratuba nas Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual. É cidadão honorário de Guaratuba.