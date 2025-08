Jean Colbert pede exoneração da Secretaria de Finanças de Guaratuba. Entenda o motivo.

Foto: Rede social/ arquivo pessoal

O secretário de Finanças e Planejamento da Prefeitura de Guaratuba, Jean Colbert Dias, pediu exoneração do cargo e surpreendeu muita gente.

Figura chave na gestão e na própria eleição do prefeito Maurício Lense (Podemos) e da vice-prefeita Evani Justus (MDB), Jean Colbert é presidente municipal do Podemos.

Na gestão Maurício Lense tem o papel de reorganizar a crítica situação financeira herdada da administração anterior.

O Correio perguntou a Jean os motivos da exoneração e ele adiantou que a saída é temporária, para tratar de assuntos particulares inadiáveis. “Devido a compromissos anteriormente assumidos necessitei me afastar por um período para cumprir minha agenda pessoal. Continuo apoiando incondicionalmente o prefeito Maurício Lense e sua gestão”, declarou.

O decreto de exoneração, a pedido, de Colbert foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (31). Na mesma edição é nomeada a secretaria substituta, a diretora-geral Jemima Aliano, que “passa a exercer, cumulativamente, sem prejuízo de suas funções e sem alteração de seu cargo funcional, as atribuições relativas ao cargo de secretária municipal de Finanças e Planejamento”, o que reforça a ideia de que é uma situação temporária.