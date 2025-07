Festival de inverno dos Jogos de Aventura e Natureza movimentaram o Litoral em julho

Fotos: SEES

O Litoral paranaense recebeu durante quatro finais de semana atividades esportivas de terra, ar e água, divididas em mais de 80 modalidades.

Uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, os Jogos de Aventura e Natureza – Festival de Inverno movimentaram cerca de 20 mil pessoas, entre competidores, turistas, comerciantes e moradores locais. O evento aconteceu entre os dias 4 e 27 de julho.

Segundo Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte, esta foi a maior etapa dos Jogos de Aventura e Natureza de todos os tempos. “Parecia o verão com praias cheias, e o comércio movimentado. Os Jogos de Aventura e Natureza cumpriram o seu papel, como indutor do turismo, gerador de emprego, renda, e desenvolvimento econômico”, disse.

Em uma época de baixa temporada, comerciantes locais e ambulantes sofrem com a falta de público. Adriele Carneiro da Silva, mãe de três filhos, um deles com TEA e deficiência intelectual, vende churros no Pico de Matinhos há sete anos, comemorou muito o sucesso das vendas. “Os Jogos de Aventura e Natureza são como um Natal e Ano-Novo fora de época, as vendas foram maravilhosas e fez uma diferença muito grande em minha vida financeira”, disse.

Entre as atividades, destacaram-se o tradicional Rally da Graciosa, em sua 38ª edição, o Campeonato Brasileiro de Handebol de Praia, o Campeonato paranaense de Vôlei de Praia (os dois últimos realizados em uma estrutura montada com mais de 15 quadras esportivas), no balneário de Riviera, em Matinhos. Na Praia Mansa de Caiobá aconteceu a Maratona Aquática; em Pontal do Paraná, o Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, provas de Ciclismo Mountain Bike e Pesca de Areia. Já a Ilha do Mel recebeu provas de Surfe e, Guaratuba, de Cross Games.

Além dos campeonatos, o público também participou de oficinas esportivas, com atividades de Rugby e Stand Up Paddle, Beach Tennis, Slackline, Skate, Beach Tennis, entre outras. Também foram oferecidas atividades culturais e de lazer, com diversão para toda a família. Todas as ações dos JANs são gratuitas e visam incentivar o fomento e a prática esportiva.

Jogos de Aventura e Natureza

Com quatro etapas, em diferentes regiões do Estado, os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) representam uma iniciativa pioneira no Brasil que integra a prática esportiva, o turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local. Desde sua concepção em 2019, os JANs têm crescido significativamente, tornando-se um marco anual aguardado por milhares de pessoas em todo o país.

Confira os resultados dos campeonatos do último final de semana:

Flag Football 1ª Etapa do Estadual Feminino

1º Lugar: Coritiba Crocodiles

2º Lugar: Curitiba Silverhawks

3º Lugar: Curitiba Phoenix

Flag Football 1ª Etapa do Estadual Masculino

1º Lugar: Coritiba Crocodiles

2º Lugar: Rubber Ducks

3º Lugar: Barigui Crocodiles

Torneio de Beach Tennis

Categoria Campeões

Masculina A: Leonardo Souza e Ciro Rebeschini

Masculina B: Alan Ribas e Luciano Soares Filho

Masculina C: Rodrigo da Silva e Bernardo Foes

Masculina D: Guilherme Castro e Lukas Algodoal

Masculina E: Marcelo Zelak e Gustavo Silva

Masculina 35+: Wagner Souza e Mauricio Merkl

Masculino 40+: Vinicius Brainta e Antonio Wille

M. Simples C: Fabio Bertoni

M. Simples D: Douglas Anshau

Feminino 35+: Cintia Milani e Elisangela Cervieri

Feminino 50+: Daniele Vianna e Antonella Macedo

Feminino 60+ Debora Picheth e Darlene Regis

Feminino A: Paola Friedrich e Nathalia Chaves

Feminino B: Andressa Ribas e Darielli Lourenço

Feminino C: Renata Troiani e Danieli Delago

Feminino D: Adriana Santos e Giselle Moreira

Feminino E: Grazielly Vriesman e Fernanda Mazetto

F. Simples D: Giselle Moreira

Mista C: Rodrigo da Silva e Isabela Oliveira

Mista D: Alison Silva e Grazielle Silva

Mista E: Cristian Lopes Junior e Fernanda Mazetto

4ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf

Categoria Open Masculino

Campeão – Anuar Chiah (PR)

Vice-campeão – Lucas Catapam (PR)

3º Lugar – Bryan Cunha Neves (PR)

Categoria Open Feminino

Campeã – Duda Azamor (PR)

Vice-campeã – Clara Chaves (PR)

3º Lugar – Isabela Aoto de Liz (PR)

Categoria Master 35

Campeão – Marcelo Saporski (PR)

Vice-campeão – Elton Jonaites (PR)

3º Lugar – Luiz Soares (PR)

Categoria 40+

Campeão – Alessandro Puga (PR)

Vice-campeão – Ricardo Tavares (SC)

3º Lugar – Marcelo Saporski (PR)

Categoria Universitário

Campeão – Luciano Huergo (PR)

Vice-campeão – Bryan Cunha Neves (PR)

3º Lugar – Ricardo Tavares (PR)

Categoria Curitiba

Campeão – Cleverson Benatto (PR)

Vice-campeão – Aderbean Andrade (PR)

3º Lugar – Marciello Amadei (PR)

Categoria Sub12

Campeão – Pedro Pereira (SC)

Vice-campeão – Gustavo Frutuoso (SC)

3º Lugar – Alan Purcino (PR)

Categoria Sub14 Masculino

Campeão – Davi Marques (PR)

Vice-campeão – Gabriel Chiah (PR)

3º Lugar – Pedro Pereira (SC)

Categoria Sub14 Feminino

Campeã – Rafaela Aoto de Liz (PR)

Vice-campeã – Ana Lu Eriksson (SC)

3º Lugar – Duda Vasque (PR)

Categoria Sub16 Masculino

Campeão – Kauan Carvalho (PR)

Vice-campeão – Anuar Chiah (PR)

3º Lugar – Nicolas Gabriel (PR)

Categoria Sub16 Feminino

Campeã – Isabela Aoto de Liz (PR)

Vice-campeã – Ana Lu Eriksson (SC)

3º Lugar – Rafaela Aoto de Liz (PR)

Categoria Sub18 Masculino

Campeão – Kauan Carvalho (PR)

Vice-campeão – Anuar Chiah (PR)

3º Lugar – Cristopher Lopes (PR)

Categoria Longboard Masculino

Campeão – Vinicius Hirata (PR)

Vice-campeão – Rafael Bonatto (PR)

3º Lugar – Marcio Costa (PR)

Categoria Longboard Feminino

Campeã – Analyce Murara (PR)

Vice-campeã – Elis Murara (SC)

3º Lugar – Carolyne Michelly (PR)

Corrida de Aventura das Mulheres

Mapa 2

1° – Equipe 17 – Guará

2° – Equipe 4 – Caçadoras de Emoção

3° – Equipe 2 – Uiro

Mapa 1

1° – Equipe 14 – Quatro Ventos

2° – Equipe 10 – Lua Nova

3° – Equipe 33 – Run For Fun

3a Etapa Campeonato Paranaense SportbayPR MX

Categoria MX50

1º Willian Guimarães

2º Luiz Fernando Medeiros Orland

3º Erivelto Nicoladell

Categoria MX2

1º Jean Ramos

2º Caio Grosbelli

3º João Victor Da Silva Bidu

Categoria Estreante

1º Egidio Gabriel

2º Neto Altheia

3º Guilherme Paim

Categoria Buraco A

1º Gabriel Menegusso

2º Álvaro Neto

3º Marquinhos Holtman

Categoria Buraco B

1º João

2º Pierre

3º Fábio

Categoria MX1

1º Eduardo Volpato

2º Jean Ramos

3º Hian Costa

Categoria Mini Motos

1º Ana Heloisa Tropaldi Hildebrand

2º Lorenzo Bueno

3º Fabrizio Borgmann

Categoria 65CC

1º Ronan Felipe Ramos

2º Marcos Dias

3º Valentin Kordel

Categoria Intermediária MX1

1º Caio Grosbelli

2º Gabriel Z Menegusso

3º Denyter Dorfschmidt

Categoria MXF

1º Carolina Dionisio

2º Eduarda Guilardi Conzatti

3.° Fernanda Fabris

Categoria MX2

1º Caio Grosbelli

2º Lucas Gabriel De Souza

3º Alvaro Neto

Categoria MXJunior 125 2tempos

1º Zion Berchtold

2º Pedro Marodim

3º Gustavo Ishii

Categoria MX1 2a

1º Eduardo Volpato

2º Jean Ramos

3º João Victor Da Silva Bidu

Categoria Intermediária MX1

1º Caio Grosbelli

2.° Gabriel Z Menegusso

3º Yuri Viol

Categoria MX Junior

1º Zion Berchtold

2º Gustavo Ishii

3º Pedro Marodim

Categoria MX55

1º Alencar Krefta

2º Marcio Batista

3º Rogerio Antonio Schmitt

Categoria MX40

1º Rodrigo Taborda

2º Willian Guimarães

3º Luiz Fernando Medeiros Orland

Categoria MX35

1º Jean Ramos

2º Rodrigo Taborda

3º Willielson Pratezi Galvão

Categoria MX45

1º Willian Guimarães

2º Luiz Fernando Medeiros Orland

3º Fábio De Lucena Brito

20º Circuito Triathlon Inverno

TRI SPRINT SP

1º Caua T. Petry

2º Henrique V. Karuta

3º Allan W. Straube

TRI SPRINT MTB

1º Guilherme de C. Silva

2º Arthur Mauricio M. Junior

3º Alexandre M. Russo

TRI SUPER

1º Daniel C. Tonatto

2º Leonardo Finder

3º Juliano de P. Bezzerra

TRI KIDS

1º Antonio P. Loesch

2º Murilo dos Santos

3º Davi S. Damacena

TRI OLÍMPICO

1º Guilherme V. Manocchio

2º Alexandre Stocco

3º João Felipe de C. Costa

DUATHLON – SP

1º Lino Henrique M. Nardin

2º Guilherme dos S. Costa

3º Elielton Rodrigues

DUATHLON – MTB

1º Willian S. Paim

2º Luiz Fernando Ambrosio

3º Mario Andre C. Torres

CORRIDA 5K

1º Rafael A. Pinto

2º Cristiano da S. Rezende

3º Matheus Antony

AQUATHLON

1º Frederico Monteiro

2º Juan V. dos Santos

3º Arthur L. Lima dos Santos

TRI SPRINT – REV

1º Brasil / Sobania / João

2º Robertos / Gaspar / Luiz

3º Tayana / Marina / André

TRI JOGOS ESCOLARES

1º Eduardo S. Gonçalves

2º Heitor Roberto S. da Silva

3º Miguel Mazorca