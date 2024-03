Apesar de pedágio alto, concessionária da BR-277 defende valores e modelo

Praça de pedágio para o Litoral na BR-227

Turistas e moradores do Litoral que cruzam a praça de pedágio na BR-277 em veículos de passeio pagam R$22,90 desde a 0h de sábado (23).

O valor é quase o mesmo que era praticado pela concessionária anterior (R$ 23,30) e bem acima dos R$ 15,36 prometidos pelo Governo do Paraná ao defender o modelo de concessão que acabou sendo implantado.

A concessão licitada pelo Ministério dos Transportes atendeu a vontade do governador Ratinho Junior (PSD) e contrariou os deputados estaduais do PT e até o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), líder do governo Ratinho na Assembleia, mas antigo combatente do pedágio desde que era aliado do ex-governador Roberto Requião, no antigo PMDB.

Apesar do valor elevado – o mais alto dos lotes 1 e 2 da concessão das rodovias do Paraná– a concessionária EPR Litoral Pioneiro afirma que a tarifa para o Litoral é 22% mais barata em relação a anterior. “Se estivesse vigente nos dias de hoje e corrigido, o valor da tarifa na antiga praça seria de R$29,14 para veículos de passeio”, diz a empresa levando em conta a inflação entre novembro de 2021 – quando encerrou o contrato anterior – e março de 2024. “Com benefícios a usuários frequentes a tarifa média mensal na praça de São José dos Pinhais pode chegar a R$10,01”, diz a concessionária.

Leia sobre os descontos e vantagens de acordo com a EPR Litoral Pioneiro

“O novo modelo de concessão traz ainda benefícios para que o valor da tarifa diminua gradualmente. A primeira delas é que todos os motoristas, independentemente do tipo de veículo, ganham desconto de 5% toda vez que passarem pelas praças.

A condição é que o veículo tenha uma tag eletrônica instalada. Vale ressaltar que o desconto é feito de forma instantânea ao passar pela pista automática da praça, sem necessidade de nenhum tipo de cadastro junto à concessionária.

Além disso, o programa Desconto de Usuário Frequente (DUF) traz vantagens para os usuários de veículos leves que passam diversas vezes pela rodovia. Na praça de pedágio de São José dos Pinhais, por exemplo, o motorista pagará o valor médio de R$10,01 a partir da sua trigésima passagem dentro do mês e no mesmo sentido.

Outro diferencial neste contrato é a gama de obras que serão realizadas nos primeiros sete anos de concessão. Em todo o trecho do Lote 2, operado pela EPR Litoral Pioneiro, serão 350 quilômetros de duplicações e os investimentos somam R$8 bilhões nestes primeiros anos. Somente entre Curitiba e Litoral serão implantados 138 quilômetros de terceiras faixas e a PR-407, que faz acesso a Pontal do Paraná, será totalmente duplicada.

Como funcionam os descontos

Para ter acesso aos descontos, os usuários precisam contar com o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG em seu veículo. É a partir deste dispositivo que todos os registros de passagem serão computados e os descontos serão automaticamente aplicados para o pagamento da fatura enviada pela operadora da tag instalada no veículo.

Caso não possua a tag, o usuário pode adquirir o dispositivo nas praças de pedágio ou nas bases operacionais da EPR Litoral Pioneiro. Todas as operadoras disponíveis no mercado serão aceitas para o pagamento da tarifa.

O Desconto Básico de Tarifa (DBT) concede 5% para todos os usuários que possuem o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG. Ele é válido, inclusive, para a passagem de caminhões pela praça de pedágio.

Já o Desconto de Usuários Frequentes (DUF) está disponível a veículos de passeios e começa a contar a partir da segunda passagem pela praça de pedágio, no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário. A redução progressiva do DUF ocorre até a trigésima passagem no mês, conforme percentual fixo de redução em relação à tarifa cobrada na passagem anterior, até atingir a tarifa mínima determinada para aquela praça de pedágio e se mantém a mesma até o final do período.

A tarifa média com o desconto nas praças, caso o usuário realize 30 passagens no mesmo sentido, dentro do mesmo mês fica em:

Tarifa média com o Desconto de Usuário Frequente (DUF) São José dos Pinhais Jacarezinho Carambeí Jaguariaíva 56% 75% 49% 25%

Pagamento da tarifa

Os usuários podem efetuar o pagamento das tarifas em dinheiro ou com cartão de débito e crédito, inclusive na modalidade por aproximação. O Visa Vale Pedágio também é aceito. Já nas pistas automáticas, o motorista precisa ter uma tag e escolher a operadora de sua preferência.

Estão isentos do pagamento da tarifa motocicletas, motonetas, bicicletas, ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático. Os usuários encontram as tabelas com as tarifas em todas as praças de pedágio operadas pela EPR Litoral Pioneiro no link https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/.

Atendimento

Desde o início da operação nas rodovias atendidas pela EPR Litoral Pioneiro os usuários contam com atendimento 24 horas. Os serviços operacionais estão disponíveis nas rodovias entre Curitiba, Litoral do Paraná, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

A estrutura de atendimento operacional é completa. A frota é composta por 52 equipamentos, entre eles 8 ambulâncias para atendimento pré-hospitalar e três ambulâncias equipadas com UTI e médicos disponíveis 24 horas. As rodovias são atendidas ainda por viaturas de inspeção de tráfego, guinchos para veículos leves e pesados, caminhões pipa e caminhões para gaiolas que acomodam animais.

Também está em funcionamento desde o dia 28 de fevereiro o número de emergência da concessionária: 0800 277 0153, que funciona ininterruptamente. Além de estar disponível para o acionamento de eventuais emergências, o contato é o canal para que o usuário receba informações sobre as estradas, como eventuais bloqueios, trechos em obras ou indicação de locais de apoio.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153.