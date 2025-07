PT tem eleições diretas neste domingo – confira os candidatos no Litoral

Foto: Lula Marques / Divulgação PT

O Partido dos Trabalhadores promove eleições entre os filiados para escolher as direções municipais, estaduais e nacional. A votação será das 9h às 17h nos diretórios municipais do PT em todo o país.

O chamado PED (Processo de Eleições Diretas) escolhe o presidente, o diretório, conselhos e comissões para um mandato de quatro anos. Estão aptos a votar 2.959.823 filiados.

Haverá segundo turno se a disputa for com mais de dois candidatos à presidência em qualquer nível (municipal, estadual ou nacional) e nenhum conseguir mais de 50% dos votos válidos. O segundo pleito será dia 20 de julho.

Os candidatos na eleição nacional são: Valter Pomar (120), Rui Falcão (130), Romênio Pereira (150) e Edinho Silva (180). Também estão inscritas as chapas 200, 210, 220, 250, 270, 280, 290 e 299.

No Paraná, a votação ocorrerá presencialmente em 306 municípios, segundo o Sistema do PT. São 104,5 mil petistas habilitados/as a votar. Atualmente, o Partido dos Trabalhadores (PT) conta com 290 diretórios e 70 comissões provisórias. Ao todo, são mais de 114 mil filiados/as.

Em âmbito estadual, são quatro candidatos a presidente: Tadeu Veneri (300), Zeca Dirceu (310), Arilson Chiorato (380), Hermes Leão (390). Além deles, o Paraná também tem quatro chapas concorrentes para comandar o Diretório Estadual, com cada um dos candidatos a presidente como membro: 400, 410, 480 e 490.

No Litoral do Paraná há eleições em todas as cidades: quatro têm candidato e chapa únicos; em três há disputa.

Antonina:

Presidente: Vanda Bandeira (580)

Diretório: 680

Guaraqueçaba

Presidente: Marcelino de Borba Neto (501)

Diretório: 601

Guaratuba

Presidente: José Muniz (580)

Diretório: 680

Matinhos

Presidente: Denise Veiga (513) e Leda Cavalcante (501)

Diretório:: 601 e 613

Morretes

Presidente: Flavia Rabelo (580)

Diretório: 680

Paranaguá

Presidente: Guilherme de Campos (580), Professor Jozelito (513), Sukita (531) e Paulo Barbosa (500)

Diretório: 600, 613, 631 e 680

Pontal do Paraná

Presidente: Faedes Facciolli (500) e Welington Giovanini (513)

Diretório: 600 e 613.

