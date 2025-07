Zeca Dirceu e Arilson Chiorato vão disputar o segundo turno no PT Paraná

Primeiro turno terminou com Zeca em primeiro e Arilson em segundo | foto: Ascom PT-PR

O deputado federal Zeca Dirceu (7.616 votos) e o deputado estadual Arilson Chiorato (7.190 votos) vão disputar o segundo turno das eleições internas para presidente do PT do Paraná, no dia 20 de julho.

A definição ocorreu após a apuração de 94% das 275 cidades que realizaram votação no último domingo. O resultado foi encaminhado para a Comissão de Organização Eleitoral (COE) Nacional. O segundo turno está previsto para ocorrer no próximo dia 20 de julho. Vencerá a eleição quem obtiver o maior número de votos válidos.

A apuração começou às 18h do domingo (6) e se estendeu até o início da madrugada do dia 8 de julho (terça-feira). Ao todo, foram contabilizados 16.775 votos válidos (excluídos brancos e nulos). Além da apuração da presidência estadual, os petistas votaram para presidente nacional e municipal. Ainda votaram em chapas nacional, estadual e municipal. No caso de Curitiba, que somou cerca de 1,3 mil votos, os eleitores ainda elegeram presidente e chapa de zonal. São 10 ao todo.

O pleito paranaense ainda consagrou a eleição de Edinho Silva, que vai presidir o PT pelos próximos quatro anos. No estado, Edinho recebeu 13713 votos. A votação também define a composição do Diretório Estadual. Diferente da eleição presidencial, as chapas são definidas pelo voto no primeiro turno.

RESULTADO PED PARANÁ | BOLETIM DAS 00h20

258 CIDADES APURADAS DE 275 | 94% – PRESIDENTE ESTADUAL

Zeca Dirceu: 7616 votos válidos

Arilson Chiorato: 7190 votos válidos

Tadeu Veneri: 1605 votos válidos

Hermes Leão: 790 votos válidos

Total: 16775 votos válidos

CHAPA ESTADUAL

400 MUDA PT O CAMINHO É PELA ESQUERDA – 1378 votos válidos

410 O PT MAIS PERTO DE VOCÊ – 6789 votos válidos

480 POR UM PT UNIDO DE LUTA E CORAGEM – 7103 votos válidos

490 MUDAR O PT PARA MUDAR O PARANÁ LUTAR É O CAMINHO LULA 2026 – 1008 votos válidos

PRESIDENTE NACIONAL

Edinho Silva: 13713 votos válidos

Rui Falcão: 2368 votos válidos

Valter Pomar: 535 votos válidos

Romênio Pereira: 252 votos válidos

CHAPA NACIONAL

Chapa 200: Lula PT e Resistência Socialista – 641 votos válidos

Chapa 210: Virar à Esquerda, Diálogo e Ação Petista – 199 votos válidos

Chapa 220: Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha – 276 votos válidos

Chapa 250: Somos Todos PT e Movimento – 375 votos válidos

Chapa 270: Campo Popular – 111 votos válidos

Chapa 280: Derrotar a Extrema-Direita e Avançar a Construção de um Novo Brasil – 12239 votos válidos

Chapa 290: Muda PT, Lutar é o Caminho, Lula 2026 – 1648 votos válidos

Chapa 299: A Força da Militância com Edinho e Lula – 605 votos válidos

Fonte: Ascom/PT-PR