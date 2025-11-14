Correio do Litoral
Neste sábado, Festival de Etnias de Morretes celebra diversidade, tradição e inclusão

Redação

O evento é gratuito e aberto ao público, com programação das 13h30 às 17h, na Capela Nossa Senhora da Glória

Fotos: Divulgação

Morretes se prepara para receber, neste sábado (15), o Festival de Etnias de Morretes – Diversidade, Tradição e Inclusão, uma celebração cultural que valoriza a pluralidade de tradições, saberes e expressões artísticas que formam a identidade do litoral paranaense. O evento é gratuito e aberto ao público, com programação das 13h30 às 17h, na Capela Nossa Senhora da Glória, localizada na Rua das Gaivotas, no bairro Sambaqui em Morretes.

Com uma proposta voltada à promoção da diversidade étnica e inclusão social, o festival integra o Edital nº 002/2024 –PNAB Morretes, dentro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que visa o financiamento contínuo do setor cultural, A realização é de Angela Meschino, com produção de Fátima Esper.

A programação traz apresentações de grupos culturais que representam diferentes comunidades presentes no Paraná, como o Grupo Folclórico Germânico Alte Heimat, Estúdio Oz Música e Dança (Dança Cigana), Estúdio Maisha Bella Dança (Dança Árabe), Grupo Folclórico Raízes de Bolívia, Grupo Nyahbinghi Sagrada Raiz (Cultura Afro) e o Grupo Fonte de Luz -acústico

Além das apresentações artísticas, o evento contará com palestras sobre inclusão da pessoa com deficiência e a presença indígena no Estado do Paraná, além da ações de contrapartida com apresentação Do espetáculo circense ‘’ Minha Casa é um Circo’’, por Ezequiel Ferdmann, na APAE Morretes, reforçando o caráter educativo e reflexivo da iniciativa. “Nosso objetivo é promover o diálogo entre culturas, destacar a história das comunidades tradicionais e valorizar o respeito à diversidade como um bem comum”, destacam as produtoras.

Festival de Etnias de Morretes – Diversidade, Tradição e Inclusão

Data: 15 de novembro de 2025

Horário: 13h30 às 17h

Local: Capela Nossa Senhora da Glória – Rua das Gaivotas, Bairro Sambaqui Morretes – PR

Entrada gratuita

Instagram: @etniasmorretes

