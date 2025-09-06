Arrecadação da Corrida do Porto beneficia lares de idosos

Instituições receberão reformas estruturais em suas sedes com montante arrecadado pela competição, que reuniu comunidade portuária e atletas de vários estados

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

As obras de melhorias das duas instituições que abrigam cerca de 110 idosos em Paranaguá já começaram, graças à solidariedade dos três mil inscritos na Corrida do Porto, promovida pela Portos do Paraná em maio deste ano.

O total arrecadado com as inscrições da edição 2025 – R$ 420 mil – foi integralmente destinado para as reformas dos lares São Vicente de Paulo e Perseverança. “A participação da comunidade portuária e das pessoas de fora de Paranaguá foi incrível, transformou a Corrida do Porto num sucesso. Agora, estamos tendo mais essa conquista com as obras nos dois asilos que abrigam 110 idosos”, comemora Melissa de Paula, coordenadora de Novos Negócios da Diretoria de Desenvolvimento Empresarial.

O Lar São Vicente, onde vivem 40 idosos assistidos 24 horas por dia, vai aplicar R$ 210 mil na lavagem e troca das telhas danificadas, ajustes de calhas e rufos, instalação de novos telhados em algumas instalações e outras pequenas obras por toda a instalação.

“Era uma obra extremamente necessária para o asilo. A estrutura do asilo é antiga e a parte do telhado estava com muita infiltração devido à chuva. A gente pretende acabar essa parte em 15 dias. A estrutura vai aguentar por muito tempo, sem precisar de grandes interferências”, avalia Felipe Zeppelini, engenheiro de Segurança do Trabalho que representa a construtora contratada.

Já o Lar Perseverança, que acolhe 70 idosos, a opção foi o de utilizar R$ 210 mil para a instalação de novos guarda corpos com corrimão em inox. Também serão realizados reparos na ala feminina, manutenção nas máquinas de lavar e secar, a limpeza das caixas de gordura e a construção de um novo ramal de esgoto.

A supervisora administrativa do Perseverança, Gabriela Martins, se emocionou com o início das obras. “A gente ama todo mundo aqui. Estamos todos os dias aqui com nossos idosos e vemos as dificuldades. Então, não tem como não se emocionar”, revelou.

Segundo Gabriela, as mudanças farão uma grande diferença para os 70 idosos. “É surreal a diferença que vai fazer aqui todos esses trabalhos que estão sendo feitos. Então, sem dúvida nenhuma, é essencial essa reforma para que a gente consiga manter o nosso trabalho, que não é fácil”, comemorou.

Já para a coordenadora do lar São Vicente, Claudia Maria Korsanke, a Corrida do Porto se transformou numa bênção para a instituição. “Eu até me inscrevi, mas não corri, mas estava ali torcendo para que desse tudo certo. Não tenho nem o que falar desse empenho para nos ajudar. A Portos do Paraná e a comunidade portuária estão de parabéns”, finalizou.