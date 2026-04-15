Arte de Rua é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa nesta quinta (16)

O evento pretende discutir a Lei Federal do Artista de Rua (PL 3308/2019), a criação de um projeto de lei para os Artistas de Rua no Paraná e o reconhecimento do Teatro de Rua como Patrimônio Cultural Imaterial

Imagem: Divulgação

Nesta quinta-feira (16) a Arte de Rua entra em pauta na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O deputado estadual Goura (PDT), em parceria com o Sindicato dos Artistas e Técnicos das Artes Cênicas e Audiovisual do Paraná (Sated/PR) e a Rede Brasileira de Teatro de Rua, realizam audiência pública para discutir as demandas das e dos artistas que se apresentam e espaços públicos.

A audiência pública “Arte de Rua: reconhecimento e direito à cidade” acontece no Auditório Legislativo, a partir das 14h. O evento integra a programação do XXV Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que acontece em Curitiba, reunindo artistas de todo o país.

O deputado Goura afirma que a iniciativa busca fortalecer a atuação dos artistas que ocupam e dão vida à rua com sua arte e existência, por meio do teatro, circo e dança de rua, dos blocos de pré-carnaval, do slam e das batalhas de rima, do grafite e do muralismo.

“A audiência abre espaço para o debate sobre como combater a criminalização das ações destes artistas nos espaços públicos, reafirmando a importância da arte como elemento essencial da vida urbana”, disse Goura.

Enquanto vereador, Goura propôs a Lei da Arte Urbana, sancionada em 2023 (Lei 16237/2023), que tem como objetivo legitimar manifestações artísticas espontâneas em locais de visibilidade pública, promover o acesso democrático à cultura para a população, a revitalização da paisagem, a valorização dos agentes criativos, a formação de público, a atração de investimentos, entre outras atribuições.

“Nós defendemos que o poder público apoie, fomente e incentive as diversas manifestações artísticas pela cidade. Porque uma cidade inteligente de verdade valoriza a arte urbana. Esse é o caminho”, ressaltou Goura.

O evento pretende discutir a Lei Federal do Artista de Rua (PL 3308/2019); a criação de um projeto de lei para os Artistas de Rua no Paraná com o objetivo de estabelecer um marco estadual; o reconhecimento do Teatro de Rua como Patrimônio Cultural Imaterial, e demais desafios da categoria que envolvem criminalização, falta de políticas públicas e valorização das manifestações artísticas urbanas.

A audiência pública é aberta ao público e será transmitida pelas redes sociais da Alep.

Informações

Audiência pública: “Arte de Rua: reconhecimento, valorização e desafios no Paraná”

Data: 16/04/2026

Horário: 14h

Local: Auditório Legislativo da Alep