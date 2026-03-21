Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Arilson destaca ações de Lula para conter alta dos combustíveis e defende reestatização da BR Distribuidora

Redação
“O governo está agindo de forma firme ao mobilizar os Procons e acionar a Polícia Federal para investigar aumentos injustificados”
Foto: Divulgação

Diante da recente alta nos preços dos combustíveis em diversas regiões do país, o deputado estadual Arilson Chiorato (PT) ressalta as medidas adotadas pelo governo federal para conter a crise e reforça a importância de ampliar o controle público sobre o setor, incluindo a recompra da BR Distribuidora, atual Vibra. Nesta semana, o parlamentar, que também é líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e presidente do PT-PR, cobrou ações do Governo Ratinho Jr. para conter os preços no estado, inclusive, de fiscalização.

O deputado Arilson cita que, nesta semana, após zerar os impostos federais (PIS/Cofins) sobre o diesel, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, coordenou uma mobilização nacional com mais de 100 Procons estaduais e municipais para intensificar a fiscalização no setor de combustíveis. A ação tem como foco a coleta de preços em cerca de 19 mil postos distribuídos em 459 municípios, com o objetivo de identificar possíveis práticas abusivas.

“Temos visto, desde o início dessa crise, o Governo do presidente Lula tomando inúmeras medidas para frear os preços dos combustíveis, mas, por outro lado, vemos o Governo de Ratinho Jr. inerte. Em situações como essa, vemos quem realmente está a favor do povo e quem está ao lado dos grandes empresários, que só pensam no lucro”, comenta o presidente do PT-PR.

Na avaliação do deputado Arilson, a atuação coordenada entre órgãos de fiscalização e segurança pública é fundamental para coibir abusos. “O governo está agindo de forma firme ao mobilizar os Procons e acionar a Polícia Federal para investigar aumentos injustificados. Não podemos permitir que o consumidor pague por distorções ou especulação no mercado”, afirma.

Outro ponto enfatizado pelo parlamentar é a articulação do Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, junto aos estados para revisar a cobrança do ICMS sobre combustíveis. A proposta é discutida no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e busca aliviar a pressão nos preços sem comprometer a arrecadação estadual.

“O conjunto de medidas mostra um esforço concreto para reduzir os preços e garantir transparência. Mas também evidencia a necessidade do Estado ter instrumentos mais robustos de regulação e atuação no setor”, pontuou o deputado.

BR DISTRIBUIDORA – Nesse contexto, o deputado Arilson também ressalta a mobilização do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional pela reestatização da BR Distribuidora, atualmente denominada Vibra. A iniciativa busca retomar o controle público sobre a distribuição de combustíveis, considerada estratégica para o país.

“A recompra da BR Distribuidora é uma medida essencial para garantir que o combustível seja tratado como um bem de interesse nacional, e não apenas como uma mercadoria sujeita à especulação. Precisamos fortalecer a soberania energética e proteger a população de oscilações abusivas de preços”, defendeu.

O deputado justifica a recompra, inclusive, baseado nas isenções de impostos federais que não chegaram ao consumidor. Na semana passada, entre as medidas econômicas anunciadas pelo governo federal, está a zeragem das alíquotas sobre o diesel, que reduziu o preço em R$ 0,32 por litro, e a concessão de subsídio no mesmo valor a produtores e importadores. As ações poderiam gerar uma redução total de até R$ 0,64 por litro nas bombas.

“O mercado não se auto regula. Algumas empresas, estratégicas para a economia, não podem ficar na mão de grupos econômicos que só pensam em lucros”, conclui.

AÇÕES – Nesta semana, o deputado Arilson enviou expediente ao Ministério Público do Paraná, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e ao Procon-PR, pedindo apuração sobre possíveis abusos nos preços praticados pelos postos de combustíveis, além de reforçar a fiscalização no setor.

Redação
Leia também
Geral

Evento na Alep debate o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho

Geral

Frente Parlamentar da População em Situação de Rua da Alep cria observatório sobre internações compulsórias

Paraná

Assembleia Legislativa discute riscos dos agrotóxicos aos mananciais que abastecem Curitiba e RM

Geral

“Governo Lula destina R$ 43 milhões em investimentos à saúde no Paraná”, destaca deputado Arilson

Paraná

Anibelli Neto homenageia Coritiba aos 53 anos da conquista do Torneio do Povo

Geral

Alep debate fim da escala 6×1 e redução da jornada de trabalho